Goldtreffer und Lithium-Fantasie: Fury Gold schärft sein Doppelprofil in Québec!

Neue Bohrergebnisse bei Eau Claire und starke metallurgische Daten bei Ninaaskumuwin rücken Fury Gold Mines als kanadischen Explorer mit zwei möglichen Werttreibern in den Fokus.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Ltd. · Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.07.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) befindet sich in einer spannenden Phase: Das Unternehmen treibt sein hochgradiges Goldprojekt Eau Claire in Québec mit weiteren Bohrungen, laufenden Entwicklungsarbeiten und Umwelt-Basisstudien voran. Gleichzeitig eröffnet die Lithium-Entdeckung Ninaaskumuwin auf dem vollständig kontrollierten Elmer-East-Projekt einen zweiten Rohstoffpfad in einer Region, die durch den Ausbau nordamerikanischer Batterielieferketten und strategische Investitionen in kritische Mineralien zusätzlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Der entscheidende Punkt: Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) bleibt in erster Linie ein kanadischer Goldexplorer mit einem fortgeschrittenen Kernprojekt. Doch die jüngsten Daten zeigen, dass das Unternehmen zusätzlich über ein Lithiumasset verfügt, das nach Unternehmensangaben technisch interessante Eigenschaften besitzt. Damit entsteht ein Profil, das…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und technische Grundlage

· Fury Gold Mines Limited, Pressemitteilung vom 13.07.2026: Fury Reports Intercept of 7.0 g/t Gold over 21.0 Metres at Eau Claire and Mobilizes Third Drill Rig.

· Fury Gold Mines Limited, Pressemitteilung vom 23.06.2026: Fury Announces Metallurgical Test Results for the Ninaaskumuwin Lithium Discovery with Potential Direct Shipping Ore Concentrate of 6.0% Li?O? and 77% Recovery.

· Fury Gold Mines Limited, Pressemitteilung vom 02.06.2026: Fury Reports 7.86 g/t Gold Over 9.43 Metres in Infill Drilling at the Eau Claire Gold Project, Quebec.

· Fury Gold Mines Limited, Unternehmenswebseite/Projektinformationen; Commodity-TV-Unternehmensinterview; eigene redaktionelle Einordnung. Technische Angaben beruhen auf Unternehmensangaben; keine eigene technische Prüfung.

Nach Unternehmensangaben wurden die technischen Inhalte der genannten Meldungen von Valérie Doyon, P.Geo., Senior Project Geologist bei Fury und Qualified Person im Sinne des kanadischen Standards NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung/ein werblicher Promotiontext und ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es erfolgt keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung und kein Kursziel.

Vergütung und Beziehung: Swiss Resource Capital AG unterhält nach eigener Angabe eine entgeltliche IR-Beraterbeziehung mit Fury Gold Mines Limited und erhält im Zusammenhang mit der Berichterstattung eine Vergütung. Dieser Umstand begründet einen Interessenkonflikt.

Eigene Positionen: Nach Angaben von SRC bestehen zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Long- oder Short-Positionen von SRC/Autor(in) und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % in den Wertpapieren von Fury Gold Mines Limited. Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Beziehungen in den letzten zwölf Monaten: keine, soweit SRC bekannt. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Projektinformationen, technische Reports sowie öffentlich zugängliche Quellen. Es wurden keine eigenen geologischen Prüfungen, keine eigenen Laboranalysen und keine proprietären Kurs- oder Bewertungsmodelle erstellt. Die Einordnung ist qualitativ und thematisch positiv, aber risikobehaftet. Zeithorizont der thematischen Einordnung: mittel- bis langfristig, etwa 6 bis 24 Monate.

Risikohinweise: Investments in Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Es bestehen unter anderem Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, ESG-, Standort-, Explorations-, Ressourcen-, Metallurgie-, Studien-, Bau-, Betriebs- und politische Risiken. Es kann zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Abweichungen der Rohstoffpreisannahmen um +/- 20 %, Projektverzögerungen oder negative technische Ergebnisse können die Einschätzung wesentlich verändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar an Begriffen wie „könnte“, „soll“, „plant“, „erwartet“, „Potenzial“, „möglich“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

BaFin-/EU-Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Darstellung nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Soweit Veröffentlichungen in Deutschland als Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen einzuordnen wären, sind die jeweils anwendbaren gesetzlichen Pflichten gesondert zu prüfen. SRC orientiert sich freiwillig an Offenlegungsgrundsätzen nach Art. 20 MAR, DelVO (EU) 2016/958 und § 85 WpHG.

BCSC-/NI-43-101-Hinweis: Technische Bergbauangaben werden ausschließlich aus Unternehmensmeldungen und öffentlich zugänglichen Unterlagen übernommen. Angaben zu benachbarten Projekten dienen nur der regionalen Einordnung; technische oder geologische Informationen benachbarter Projekte lassen sich nicht automatisch auf Projekte von Fury übertragen. Exploration ist ein Hochrisikogeschäft; Ressourcen, Studien oder Testergebnisse garantieren keine spätere Produktion und keine Wirtschaftlichkeit.

Haftung: Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt. Im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, beschränkt bzw. ausgeschlossen.

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