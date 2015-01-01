Batterierohstoffe sind gefragt

Nachfragetreiber sind der Ausbau der erneuerbaren Energien, die digitale Technik und die Verkehrswende.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.07.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin

Elektroautos und erneuerbare Energien nehmen zu. In Deutschland hat im ersten Halbjahr 2026 die Solarstromerzeugung mit 43,2 Terawattstunden einen neuen Rekordwert erreicht. Ein Allzeithoch gibt es auch bei der europaweiten Solareinspeisung, so das Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme. Der größte Erzeuger erneuerbarer Energie ist die Windkraft. Gegenüber den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres legte die Windkraft im ersten Halbjahr 2026 um zwölf Prozent zu.

Bei der Kapazität von Batteriegroßspeichern wurde hierzulande im ersten Halbjahr 2026 kräftig zugebaut. Das Interesse der Verbraucher an Eigenversorgung wächst weiter. Im Energiesystem der Zukunft ist auch Wasserstoff mit an Bord, und zwar um den Industriestandort Deutschland klimaneutral zu machen. Beim Schwerlastverkehr, im Schienenverkehr, in der Luftfahrt und in der Schifffahrt könnte Wasserstoff eine bedeutende Rolle spielen. Die Reduzierung von Emissionen gelingt dabei durch die Nutzung von Wasserstoff in Brennstoffzellen. Auch wenn es noch Einiges an Zeit dafür braucht, so ist der Weg doch klar vorgezeichnet.

Möglich sind diese Entwicklungen nur durch die Verwendung der nötigen Rohstoffe. Nimmt die Wasserstofftechnologie Fahrt auf, dann sollte vermehrt Platin nachgefragt werden, denn Wasserstoff-Brennstoffzellen brauchen Platin bei der Herstellung. Zwar wird für dieses Jahr mit einem Rückgang der Platinnachfrage gerechnet, aber es gibt auch Lichtblicke. Das Interesse an Platinschmuck ist sehr hoch. China hat für das vergangene Jahr einen Sprung nach oben bei der Produktion von 56 Prozent gemeldet.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt sowie Rhodium und Recycling gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist nämlich ein führender Recycler und Verarbeiter von verbrauchten PGM-Katalysatormaterialien.

Blue Moon Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer (bereits teilweise genehmigt) sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt ist die Investitionsentscheidung zum Bau gefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Quellen: Blue Moon Metals, Sibanye-Stillwater,

https://www.elektroauto-news.net/news/solar-rekorde-strompreis-iran;

https://www.energiezukunft.eu/erneuerbare-energien/stromnetze-speicher/europas-batteriemarkt-vor-rekordjahr-2026;

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/abrdn-physical-platinum-investitionsnachfrage-bricht-54-prozent-ein/69592422#google_vignette;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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