Platin, Palladium und Batterierohstoffe

Die Autoindustrie ist auf vielfältige Rohstoffe angewiesen, ob Elektroautos, Hybridautos oder Fahrzeuge mit Brennstoffzellen.

In rein elektrischen Fahrzeugen wird Platin nur in geringen Mengen verbaut. Platin und Palladium kommen jedoch in Hybridfahrzeugen zum Einsatz, denn diese brauchen einen Katalysator. Und bei Motoren, die auf Brennstoffzellen beruhen und mit Wasserstoff betrieben werden, werden große Mengen Platin gebraucht. Besonders im Schwerlastverkehr könnten Brennstoffzellen-Lkws eine große Zukunft besitzen. Gerade werden zwei emissionsfreie Brennstoffzellen-Lkws in einem Pilotversuch zwischen Nürnberg, Landsberg und Leipzig getestet. Neue Brennstoffzellensysteme werden entwickelt. Dabei werden Langlebigkeit, Haltbarkeit, Effizienz und die Kostenseite verbessert, zum Beispiel von Toyota. Auch verschiedene Industriezweige wie der Stahlsektor oder die Wärmeversorgung setzen auf Wasserstoff. Noch kostet grüner Wasserstoff mehr als Gas, aber dank technologischer Weiterentwicklung wird grüner Wasserstoff günstiger werden. Gleichzeitig steigt der Preis von fossilen Brennstoffen aufgrund der steigenden CO2-Preise.

Zu den größten Produzenten von Platin, Palladium – auch Rhodium und Gold produziert die Gesellschaft – gehört Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/-. Die Betriebe liegen in Südafrika und in den USA und auch Batteriemetalle stehen zusehends im Blickpunkt des Unternehmens. Zu den weiteren wichtigen Metallen für die Mobilität und erneuerbare Energien gehören auch Kupfer, Zink oder Silber.

Diese Rohstoffe, noch dazu Gold, besitzt Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – in seinen Projekten, gelegen in Saskatchewan, Kanada. Unternehmen, die den Fokus auf Batteriemetalle legen, sollten richtig liegen. Schließlich werden in allen Lebensbereichen Batterien benötigt. Und sie sollten möglichst nachhaltig hergestellt werden. Dabei ist die Elektrifizierung ein wachsender Bereich, der sich ständig weiterentwickelt.

