Der Goldrausch geht weiter

Zum dritten Mal haben die Zentralbanken letztes Jahr mehr als 1.000 Tonnen Gold zugekauft.

Am meisten hat Polen seine Goldreserven vermehrt, so das World Gold Council. Die Anhäufung von Gold durch die Notenbanken spiegelt die Strategie zur Diversifizierung von Reserven und zur Absicherung wider. Diese Kaufaktivitäten stützen den Preis des Edelmetalls. So wird ein günstiger Hintergrund für Gold als Investition geschaffen. Auf der Angebotsseite ist ein Anstieg der gesamten Goldproduktion 2024 auf einen Rekordwert von fast 5.000 Tonnen zu verzeichnen. Recycling und eine höhere Minenproduktion sorgten für den Zuwachs. Mit 3.661 Tonnen könnte die Minenproduktion im vergangenen Jahr einen Höhepunkt erreicht haben, nach dem es eher abwärts geht mit den globalen Produktionszahlen, glaubt man den langfristigen Angebotszahlen. Manch Analyst sagt auch für 2026 den Höhepunkt bei der Goldproduktion voraus. Die Neuentdeckungen gehen zurück und auch die Kosten in der Bergbaubranche (Arbeitskosten und Wartungskosten) steigen. So sind die Gesamtkosten (All-In Sustaining Costs) im Durchschnitt für die Goldminenbetreiber im dritten Quartal 2024 auf den Rekordwert von 1.456 US-Dollar je Unze gestiegen. Bei den Explorationsbudgets ist eine leichte Abkühlung, bezogen auf 2022, eingetreten.

Da die Budgets aber immer noch hoch sind, über dem Durchschnitt, weil die Goldpreise hoch sind, können Goldminenunternehmen investieren und so Anleger anlocken. Dass trotzdem viele Unternehmen aus der Goldbranche noch unterbewertet sind, sollte Investoren zu denken geben. Und da Gold auch in Zukunft wichtig für die Diversifizierung des Portfolios ist, sollten Anleger sich mal beispielsweise Fury Gold Mines oder Chesapeake Gold anschauen.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – verfügt in Mexiko über das sehr große Metates Gold- und Silberprojekt. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt Projekte in Quebec und Nunavut, damit eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen Gold sowie eine Position von 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -)

