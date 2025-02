Kupfernachfrage im Höhenflug

Energiewende und künstliche Intelligenz verursachen einen steigenden Kupferbedarf.

Das Problem ist, dass in der Vergangenheit zu wenig Investitionen in neue Kupfer-Lagerstätten geflossen sind. Nun werden neue Kupferquellen dringend benötigt. Auch Branchen-Schwergewicht BHP hat die Lage erkannt und versucht mit innovativen Programmen die Exploration zu fördern. Es besteht Einigkeit, dass der Kupferbedarf durch allgemeines Wirtschaftswachstum, Digitalisierung und Energiewende steigen wird – global bis 2070 um geschätzte 70 Prozent. Für neue Vorkommen ist es nicht einfach zur Produktionsreife zu gelangen. Zum einen sind neu entdeckte Lagerstätten rar gesät und zum anderen sind die Vorlaufzeiten sehr lang, oft vergehen 17 Jahre bis zur Produktion. Die neuesten Daten der International Copper Study Group deuten darauf hin, dass die weltweite Kupferbergbauproduktion von Januar bis November 2024 um rund 1,5 Prozent angestiegen ist. Mehr Kupfer kam dabei aus dem Kongo, der Dominikanischen Republik, Botswana, Serbien und der Mongolei. Eine rückläufige Produktion war in Peru und in den USA zu verzeichnen.

Der weltweite Verbrauch ist im Bereich raffiniertes Kupfer von Januar bis November 2024 wohl um 2,6 Prozent nach oben gegangen. Insgesamt, so die International Copper Study Group, liege scheinbar ein Überschuss von rund 168.000 Tonnen vor. Für die Zukunft wären geschätzte 80 neue Minen nötig. Bestehende Minen leiden oft unter sinkenden Erzqualitäten und Überalterungsproblemen. Laut Prognosen werden sie 2035 zirka 15 Prozent weniger Kupfer produzieren als heute. Kupfer in Bergbauprojekten sollte sich also lohnen.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Projekt Cabaçal besitzt eine sehr gute vorläufige wirtschaftliche Bewertung.

Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – freut sich über Fortschritte auf dem Cactus Projekt (Kupfer-Porphyr-Ressource) in Arizona, an dem die Gesellschaft eine 100prozentige Beteiligung besitzt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

