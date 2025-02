Gold sollte man haben

Goldfunde und die heutige Bedeutung des Goldes sind faszinierend – auch weil der Goldpreis wieder eine neue Rekordmarke erreicht hat.

Manche Schätze werden zufällig gefunden, andere von Schatzsuchern. Schatzsucher Richard Brock hat ein großes Goldnugget in England entdeckt, knapp 65 Gramm schwer. Auf Platz zwei der größten Goldnuggets findet sich der Welcome Stranger Nugget, gefunden im Jahr 1869 in Australien von zwei Bergleuten aus Cornwall in den Goldfeldern von Victoria. Er wog 72 Kilogramm. Im September 2018 fanden Minenarbeiter der Beta Hunt Mine in Australien einen noch größeren. Er wog 95 Kilogramm. Knapp 2.400 Unzen reines Gold soll er enthalten, Namen hat er keinen. Platz drei belegt der Welcome Nugget und er glänzt mit fast 70 Kilogramm puren Goldes, etwas mehr als 2.200 Unzen. Gefunden wurde er 1858, ebenfalls in Australien. Auch der viertgrößte kam aus down Under. Auf Platz 5 liegt das Canaã Nugget, gefunden 1983 in der Serra Pelada Mine, Brasilien und erfreute mit 52,33 Kilo reinen Goldes. Im Gegensatz zu den vorgenannten Nuggets wurde er nicht eingeschmolzen, sondern wird öffentlich ausgestellt.

Übergroße Nuggets wurden meist in Australien entdeckt. In Brasilien gab es in den frühen 1980er Jahren im Amazonasgebiet einen Goldrausch, der zur Entdeckung einiger beachtlicher Nuggets führte. Auch in Kalifornien wurde 1859 ein Goldnugget mit 711 Unzen Gold gefunden. Die Faszination des Goldes wird nie enden. Und die Werterhaltungsfunktion, die Gold über eine sehr lange Zeit bewiesen hat, ist bei Investoren hoch im Kurs. Mit mehr als 2.950 US-Dollar je Unze bewegt sich der Goldpreis weiter nach oben. Neben physischem Gold können auch Goldwerte wie Calibre Mining oder Goldshore Resources für Anleger ein lukratives Investment darstellen.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein führender mittelgroßer Goldproduzent, aktiv in Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Unternehmen konnte jüngst die einmillionste Unze Gold in Nicaragua produzieren. In 2024 wurde die Rekordmenge von mehr als 240.000 Unzen Gold produziert.

Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/– verfügt über das Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada. Das Projekt ist fortgeschritten, besitzt eine aktuelle erfreuliche Mineralressourcenschätzung und die nötige Infrastruktur.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Butterling Immobilien Leipzig – Ihr Immobilienexperte Kupfernachfrage im Höhenflug