Alles wartet auf höhere Goldpreise

Im Juni musste der Goldpreis den vierten Monatsverlust in Folge für sich verbuchen. Wird die Stimmung wieder positiver, sollte es nach oben gehen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.07.2026, 14:20 Uhr Zürich/Berlin

Immerhin war der Preisrückgang des Edelmetalls im Juni der größte seit Oktober 2008. Denn im Juni sanken die Ölpreise und der US-Dollar stieg. Dazu kamen noch die Aussagen des neuen Fed-Vorsitzenden, die für eine straffere Geldpolitik sprachen. Zinserhöhungen wurden vermehrt erwartet, dies stärkte den US-Dollar zusätzlich. Investmentfonds verkauften weitere Goldbestände. Und nicht nur der US-Dollar, auch zweijährige Staatsanleihen legten zu. Jetzt kommt es darauf an, ob Fed-Chef Kevin Warsh mehr zur Bekämpfung der Inflation neigt oder lieber dem Druck nach niedrigeren Zinsen nachgibt, so wie es der US-Präsident gerne hätte.

Die US-Wirtschaft ist eher stark, dennoch ist die Inflation weiterhin hartnäckig. Die Gesamtinflation liegt in den USA über vier Prozent. Und wie Warsh auch immer entscheidet, es wird zeigen, inwieweit die Fed unabhängig ist. Vielfach wird von einem US-Dollar in einem langfristigen Abwärtstrend ausgegangen, denn die Haushaltsdefizite sind immens, die Zentralbanken legen bei ihren Goldkäufen zu und so verliert der US-Dollar zusehends seine Rolle als ultimativer Wertspeicher. Dass er dennoch Stärke zeigt, ist für den Goldpreis kontraproduktiv.

Jedenfalls wirken hier zwei Kräfte gegeneinander. Gold sollte sich aber als sichere Reserveanlage mehr und mehr etablieren. Schließlich diversifizieren viele Staaten ihre Reserven, indem sie verstärkt auf Gold setzen. Sie können sich zwar nicht ganz vom US-Dollar abwenden, weil er bei Finanzierungen und Währungsreserven eine dominante Rolle besitzt. Aber sie reduzieren ihre Dollarreserven zugunsten von Gold. So machte der Anteil der Goldreserven an den globalen Gesamtreserven zwischenzeitlich sogar etwa 34 Prozent aus, ein Höchststand.

GoGold Resources, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ – schuldenfrei, produziert Gold und Silber in Mexiko. Im dritten Quartal wurden 268.673 Unzen Silber, 3.036 Unzen Gold sowie 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink produziert, damit insgesamt 477.464 Unzen Silberäquivalent. Das sind 21 Prozent mehr als im zweiten Quartal. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos South wurden alle nötigen Zulassungen und Genehmigungen für den Bau der Untertagemine erteilt. Mit den laufenden Einnahmen können Los Ricos North und Los Ricos South bestens entwickelt werden.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent, vollständig genehmigt). Es liegt im historischen Cariboo Mining District im Zentrum von British Columbia und zählt zu den besten Landpaketen in Kanada. Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm. Die aktuellen sehr guten Bohrergebnisse sprechen für das Vorhandensein des erhofften Ressourcenwachstums. Ziel des Unternehmens ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: GoGold Resources, Osisko Development,

https://www.kitco.com/news/article/2026-07-13/gold-becoming-reserve-asset-new-multipolar-world-sprotts-paul-wong;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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