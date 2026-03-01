Hoffnung auf einen steigenden Goldpreis

Die jüngsten Eskalationen zwischen den USA und dem Iran hatten nur geringfügige Auswirkungen auf den Preis des Edelmetalls.

Anzeige – Dieser Artikel wird im Auftrag von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd. verbreitet, mit denen die SRC swiss resource capital AG IR-Beratungsverträge abgeschlossen hat. Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14. Juli 2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Die große Frage ist, ob die Federal Reserve die Zinsen anheben wird oder nicht. Die Experten sind in dieser Frage geteilter Meinung. Einige gehen davon aus, dass es keine Zinserhöhung geben wird, da der Inflationsdruck weitgehend vorübergehend ist und der US-Dollar weiter an Wert verlieren wird. Andere sehen hingegen in den steigenden Ölpreisen ein Inflationsrisiko, dem die Fed mit einer Zinserhöhung entgegenwirken wird. Einen besonderen Einfluss auf die künftige Entwicklung des Goldpreises dürften die Goldkäufe der Zentralbanken haben.

Sobald Klarheit über die US-Geldpolitik herrscht, dürften Anleger in größerer Zahl an den Goldmarkt zurückkehren. Auch wenn es noch ein langer Weg ist, bis neue Rekordpreise erreicht werden, haben Branchenexperten kaum Zweifel daran, dass dies langfristig geschehen wird. Veränderungen in der Risikostimmung und das risikoreiche Umfeld haben die Entwicklung des Edelmetalls in diesem Jahr bislang bestimmt. Hinzu kamen Marktvolatilität und geopolitische Spannungen.

Ein Blick auf die Weltwirtschaft zeigt, dass weiterhin Abwärtsrisiken bestehen. Entscheidende Faktoren für Zinserhöhungen sind in der Regel die aktuellen Wirtschafts- und Finanzdaten, sowie die Inflationsentwicklung. Es liegt auf der Hand, dass steigende Zinsen verzinsliche Anlagen attraktiver machen. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Faktoren, die den Goldpreis stützen: Risiken in der Lieferkette, Handelskonflikte, anhaltender Inflationsdruck, Stagflationsrisiken in wichtigen Volkswirtschaften sowie Spannungen rund um Taiwan und die Region Südchina. Und sollte der Goldpreis wieder zu steigen beginnen, werden die Anleger auf den Goldmarkt zurückkehren.

Mayfair Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – hält 100 Prozent der Anteile am Fenn-Gib-Goldprojekt im Norden Ontarios, das sich im ergiebigen Timmins-Distrikt befindet. Eine sehr positive vorläufige Machbarkeitsstudie wurde bereits abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens enthält das Goldprojekt 4,3 Millionen Unzen Gold (eine angezeigte Ressource von 181,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,74 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Die erste Produktion ist gemäß dem aktuellen Entwicklungszeitplan des Unternehmens für das Jahr 2030 angestrebt. Mayfair Gold konzentriert sich zunächst auf die Erschließung von etwa 1,04 Millionen Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven mit einem Gehalt von 1,29 g/t Gold im Rahmen eines ersten Abbauplans. Die Amortisationszeit im Basisszenario (Goldpreis von 3.100 US-Dollar) beträgt 2,7 Jahre, im Spot-Szenario 1,7 Jahre. Das Bohrprogramm zur Gehaltskontrolle, bestehend aus 56 Diamantbohrlöchern, bestätigte innerhalb des untersuchten Bereichs des geplanten Startabbaus der Phase 1, dass das im PFS/Reservenmodell erwartete höhergradige Material vorhanden ist. Der anfängliche Erschließungsplan beschleunigt den Zeitplan bis zur Produktion und eine Neubewertung der Aktie. Sobald die Produktion läuft, kann der freie Cashflow für Wachstumschancen, einschließlich der Ausweitung der Produktion, genutzt werden. In den nächsten 6 bis 12 Monaten erwartet Mayfair, mehrere wichtige Meilensteine in den Bereichen Genehmigungen, Vereinbarungen mit indigenen Gemeinschaften, Projektfinanzierung, Exploration und Ingenieurwesen zu erreichen.

Newcore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ – treibt sein Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas aktiv voran. Dabei handelt es sich um ein 248 Quadratkilometer großes Grundstückspaket, das entlang eines gut erschlossenen Goldgürtels liegt, in dem sich zahlreiche in Betrieb befindliche Goldminen befinden. Im Juni 2026 wurde eine fundierte Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) für das Projekt bekannt gegeben, die dazu beiträgt, die Risiken weiter zu verringern und die Entwicklung des Projekts voranzutreiben. Die PFS hob die Entwicklungsmöglichkeiten für einen Tagebaubetrieb mit standardmäßiger Aufbereitung in einer Mühle hervor. Bei einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze ergab die PFS einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von fünf Prozent (NPV5%) von 496 Millionen US-Dollar sowie eine interne Rendite (IRR) nach Steuern von 37 %. Die PFS ergab eine verkaufsfähige Goldproduktion von etwa 953.350 Unzen über eine Lebensdauer der Mine von 9,3 Jahren. Da alle bestehenden Lagerstätten in Enchi für zukünftiges Ressourcenwachstum offen bleiben, besteht ein starkes Potenzial für weiteres Wachstum, das durch Exploration und Bohrungen definiert werden kann. Die jüngsten Ergebnisse des 80.000-Meter-Bohrprogramms bestätigen die Kontinuität der Goldmineralisierung sowie das Potenzial für eine Ressourcenausweitung. Diese neuesten Bohrergebnisse, die im Jahr 2026 veröffentlicht wurden, könnten das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum weiter untermauern und sind noch nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie berücksichtigt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemitteilungen von Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -) und Mayfair Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/ -).

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem neuen Edelmetallbericht unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Newcore Gold, Mayfair Gold,

https://www.ubs.com/de/de/wealthmanagement/insights/global-wealth-report.html;

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/goldpreis-aktuell-was-kostet-1-gramm-gold-heute-preis-in-euro/ar-AA1JDR6R;

https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-04/iwf-wachstumsprognose-weltwirtschaft-strasse-von-hormus;

https://www.berliner-zeitung.de/article/china-kuestenwache-taiwan-ostkueste-10165147;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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