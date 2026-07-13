Attraktivität des Bergbaus in Sachen Gold

Die Analysten der Bank of America gehen davon aus, dass Goldproduzenten zu den profitabelsten Sektoren am Markt gehören.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Mining Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.07.2026, 15:00 Uhr Zürich/Berlin

Begründet sei dies einmal darin, dass der freie Cashflow bei den Goldproduzenten heute zehnmal höher ist als in 2020. Und zum anderen seien die langfristigen Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital nur noch halb so hoch. Immerhin besitzen Goldproduzenten mit zwölf Prozent die höchste Gewinnrendite aller Sektoren. Außerdem ist ihre Bewertung im Vergleich zum S&P 500 so günstig wie seit rund 20 Jahren nicht mehr. Aktien von Metallproduzenten werden gegenüber ihrem Nettoinventarwert mit einem Abschlag von 19 Prozent gehandelt.

Die hohen Goldpreise haben nämlich die Margen auf Rekordniveaus angehoben. So positiv sehen also die Experten der Bank of America den Edelmetall-Bergbaubereich. Auch wenn sie gleichzeitig von einem Goldpreis ausgehen, der für den Rest des Jahres zu kämpfen hat. Denn die Bankexperten rechnen für 2026 mit drei Zinserhöhungen durch die Fed. So haben sie jüngst ihre Goldpreisprognose für 2026 um 14 Prozent auf 4.360 US-Dollar je Feinunze gesenkt. Aber auch sie sind langfristig positiv für den Goldpreis eingestellt, wie übrigens die meisten Marktkenner.

Höhere Zinsen sind für Aktien negativ, sie verringern die Geldmenge. Investoren könnten daher, bei Zinserhöhungen durch die Fed, sich von überbewerteten Aktien trennen und sich auf kleinere, günstigere und eher vernachlässigte Aktien konzentrieren. Und für die Bank of America gehört der Edelmetall-Bergbaubereich zu den attraktivsten Sektoren. Zudem können Aktien aus dem Bergbaubereich, ebenso wie gold selbst, das Portfolio diversifizieren.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2026 wurden mehr als 72.000 Goldäquivalent-Unzen produziert, ähnlich wie im ersten Quartal. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung wurde genehmigt und die positiven Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden veröffentlicht.

Discovery Mining (vormals Discovery Silver) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – arbeitet an der Erschließung des äußerst vielversprechenden Cordero-Silberprojekts in Mexiko (100 Prozent Eigentum). Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Und das Unternehmen produziert zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold, angestrebt wird ein Wachstum auf mehr als 500.000 Unzen Gold. Discovery Silver hat auch die Übernahme der 100-prozentigen Beteiligung von Glencore an den Kidd-Betrieben (Kupfer, Silber, Zink sowie wertvolle Verarbeitungsanlagen) in Timmins abgeschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Fortuna Mining, Discovery Mining,

https://www.kitco.com/news/article/2026-07-13/bank-america-sees-value-gold-miners-even-after-cutting-2026-gold-price;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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