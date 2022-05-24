Starke Machbarkeitsstudie, Großprobe und gewaltiges Bohrprogramm!

147.000 Unzen Gold pro Jahr, kalkulierte AISC von 910 USD je Unze und nur 0,5 Jahre Amortisationszeit: Perron überzeugt auf Studienbasis. Jetzt steht mit CMAC-Thyssen auch…

…der erfahrene Untertagebaupartner fest.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Gold Mining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Gold Mining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.07.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Amex Gold Mining Inc. (WKN: A42G55) ist bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt in Québec in eine entscheidende Entwicklungsphase eingetreten. Die aktuelle Phase-1-Machbarkeitsstudie weist außergewöhnlich hohe Goldgehalte, niedrige kalkulierte Kosten und eine sehr kurze Amortisationszeit aus. Mit der Beauftragung der CMAC-Thyssen Mining Group für das 40.000 Tonnen-Großprobenprogramm folgt nun der nächste konkrete Schritt in Richtung Untertageerschließung.

Perron – ein hochgradiges Goldprojekt mit Seltenheitswert

Das Perron-Projekt liegt im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec – einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt. Das Projekt ist ganzjährig über Straßen erreichbar, liegt rund 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 Kilometer von Normétal entfernt. In der Region befinden sich zudem mehrere genehmigte Aufbereitungsanlagen großer Goldproduzenten. Diese Infrastruktur ist ein wesentlicher Vorteil…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Tatsachenangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlich zugänglichen Quellen und Unternehmensinformationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zusagen; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

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Quellen und technische Grundlage

Amex Gold Mining Inc.: Pressemitteilung vom 13.07.2026 zur Beauftragung von CMAC-Thyssen; Unternehmenspräsentation vom 06.07.2026; „NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Perron Mine, Québec, Canada“, Stichtag 31.03.2026, eingereicht am 28.05.2026; Meldung zum Abschluss der rund 79,7 Mio. CAD schweren Privatplatzierung vom 18.06.2026; Meldung zur Namensänderung vom 30.06.2026; Börse Hamburg, Wertpapierstammdaten, Abruf 13.07.2026; SRC-Rohstoff-Reports; eigene Einordnung und Interpretation. Dieser Werbeartikel wurde am 07.07.2026 erstellt und am 13.07.2026 aktualisiert.

Wesentliche Chancen und Risiken: Chancen ergeben sich insbesondere aus der hochgradigen Reservebasis, den niedrigen kalkulierten AISC, dem fortgeschrittenen Großprobenprogramm, dem geplanten Bohrprogramm und möglichen weiteren Entwicklungsschritten. Dem stehen insbesondere Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, First-Nations-/Community-, Bau-, Betriebs-, Dienstleister-, Aufbereitungs-, Infrastruktur-, Explorations-, Ressourcen-/Reserven- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust gegenüber.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Methodik und Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte, historische Daten, Rohstoffmarktinformationen und eine qualitative redaktionelle Einordnung. Tatsachen, Schätzungen und Meinungen werden nach Möglichkeit sprachlich getrennt. Es wurden keine eigenen Kurs-, Bewertungs- oder Zielpreis­modelle erstellt. Wirtschaftlichkeitskennzahlen beruhen auf den Annahmen der jeweiligen technischen Studie.

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung/Anzeige und werblicher Promotiontext; keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Der Beitrag dient der werblichen Darstellung und Steigerung der Marktbekanntheit des Emittenten.

Vergütung und Interessenkonflikt: SRC swiss resource capital AG unterhält mit Amex Gold Mining Inc. eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung und erhält für Erstellung, Veröffentlichung, Verbreitung beziehungsweise IR-Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Beziehung kann einen Interessenkonflikt begründen.

Rechtliche Einordnung / § 86 WpHG: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist als bezahlte Marketing- und Emittentenkommunikation konzipiert, nicht als Finanzanalyse oder formale Anlageempfehlung. Die rechtliche Einordnung richtet sich jedoch nach dem tatsächlichen Inhalt; einschlägige gesetzliche Pflichten, einschließlich einer gegebenenfalls erforderlichen Anzeige, bleiben unberührt.

Bedeutung und Zeithorizont: Keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung. Positive, werbliche Einordnung mit mittel- bis längerfristigem Horizont. Die Einschätzung kann sich bei veränderten Metallpreisen, Projektannahmen, Finanzierung, Genehmigungen, Bohrergebnissen oder Marktbedingungen wesentlich ändern.

Technische Angaben / Qualified Persons: Die Angaben zur Machbarkeitsstudie beruhen auf dem unabhängigen NI-43-101-Bericht mit Stichtag 31.03.2026. Zu dessen Qualified Persons zählen Antoine Yassa, Jérôme Augustin, Stephen Coates, Alexandre Burelle, Amélie C. Ouellet, Michael Verreault, Pierre Roy und Denys Vermette. Die technischen Angaben der Unternehmensmeldung vom 13.07.2026 wurden von Aaron Stone, P.Geo., geprüft und genehmigt. Diese Qualified Persons haben die jeweiligen Ausgangsdokumente geprüft; daraus folgt keine gesonderte Prüfung dieses Werbeartikels.

Preisinformation und Update-Policy: Im Artikel wird kein aktueller Aktienkurs genannt. Rohstoffpreis- und Marktbezüge dienen der Einordnung. Eine laufende Aktualisierung ist nicht geplant, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht; Angaben können nach Veröffentlichung veralten.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt besonders für ausländische Nebenwerte, Small Caps, Micro Caps, Rohstoffexplorer und Junior-Mining-Gesellschaften. Solche Aktien können stark schwanken, eine geringe Liquidität aufweisen und bis zum Totalverlust führen. Rohstoffunternehmen unterliegen unter anderem Explorations-, Entwicklungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Umwelt-, Betriebs-, Infrastruktur-, Dienstleister-, Rechts-, Steuer-, Community-, First-Nations-, Naturereignis-, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken.

Die Informationen beruhen auf Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird nicht übernommen. Trotz sorgfältiger Erstellung können Fehler, Übersetzungsabweichungen oder veraltete Angaben nicht ausgeschlossen werden. Maßgeblich sind die offiziellen englischsprachigen Unternehmensmeldungen, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Nutzung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen; unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen: Nach den zum Redaktionsschluss vorliegenden Angaben bestehen bei SRC und/oder dem freien Journalisten Long-Positionen, keine Short-Positionen und keine bekannte Netto-Position von mindestens 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-/Marketingzusammenarbeit mit Amex Gold Mining Inc.; dieser Beitrag ist ein bezahlter werblicher Promotiontext/Advertorial.

III. Weitere Beziehungen der letzten zwölf Monate: Keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle, soweit bekannt.

IV. Beteiligung des Emittenten an SRC von mindestens 5 %: Nein, soweit bekannt.

Weitere Hinweise

Zwischen Leserinnen und Lesern und SRC beziehungsweise dem freien Journalisten kommt kein Beratungsvertrag zustande. Die Inhalte berücksichtigen keine persönlichen Anlageziele oder Vermögensverhältnisse. Vor Anlageentscheidungen sollten eine qualifizierte unabhängige Beratung sowie die Prüfung der offiziellen Unternehmensunterlagen, technischen Berichte und Risikofaktoren erfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält subjektive Einschätzungen und zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar unter anderem an Begriffen wie „könnte“, „soll“, „plant“, „erwartet“, „zielt“, „beabsichtigt“ oder „schätzt“. Sie beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Projektfortschritte, Kosten, Zeitpläne, Produktionsmengen, Cashflows oder Bewertungen können wesentlich abweichen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht, soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Verbreitungsbeschränkung

Diese Publikation richtet sich primär an Empfängerinnen und Empfänger in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Eine gezielte Verbreitung in Rechtsordnungen, in denen dies unzulässig ist – insbesondere an US-Personen im Sinne von Regulation S – ist nicht vorgesehen. Die technische Abrufbarkeit in anderen Ländern stellt keine gezielte Ansprache dar; anwendbare ausländische Offenlegungs- und Vertriebsregeln bleiben unberührt.

Externe Links: Für Inhalte externer Webseiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße werden entsprechende Links geprüft und gegebenenfalls entfernt.

Technische und wirtschaftliche Angaben: Mineralressourcen und Mineralreserven, Produktions-, Kosten-, Cashflow-, CAPEX-, OPEX-, AISC-, NPV-, IRR- und Zeitplanangaben beruhen auf technischen Studien und Annahmen. Ressourcen sind nicht automatisch Reserven; Studienergebnisse garantieren keine wirtschaftliche Produktion. Abweichungen bei Goldpreis, Wechselkurs, Gehalt, Ausbeute, Verwässerung, CAPEX, OPEX, AISC, Genehmigungen, Finanzierung, Bauausführung, Dienstleisterverfügbarkeit sowie Strom-, Wasser- und Aufbereitungsinfrastruktur können die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Die Verfügbarkeit externer Aufbereitungsanlagen und der Abschluss verbindlicher Lohnaufbereitungsvereinbarungen sind wesentliche Voraussetzungen der Phase-1-Strategie.

Urheberrecht

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Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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