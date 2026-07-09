Der nächste wichtige Beschaffungsschritt auf dem Weg zur Produktion!

Mit der Vorabfreigabe für acht zentrale Anlagenpakete treibt Vizsla Silver die Detailplanung für Panuco voran. Die endgültige Fertigungsfreigabe, Bauentscheidung und Genehmigungen stehen noch aus.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.07.2026, 11:20 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Übergang von einem Explorationsunternehmen zu einem produzierenden Bergbauunternehmen zählt zu den anspruchsvollsten Phasen im Lebenszyklus einer Minengesellschaft. Während Bohrergebnisse und Ressourcen die Fantasie der Investoren beflügeln können, sind es letztlich die technischen, finanziellen und operativen Fortschritte, die darüber entscheiden, ob aus einem Projekt tatsächlich eine Mine entsteht.

Genau an diesem Punkt befindet sich derzeit Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3). Das Unternehmen hat FLSmidth mit acht wesentlichen Anlagenpaketen für die geplante Aufbereitungsanlage seines zu 100 % eigenen Silber-Gold-Projekts Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa beauftragt. Die Pakete betreffen unter anderem Zerkleinerung, Mahlung, Eindickung, Gegenstromdekantation, Merrill-Crowe-Aufbereitung und Raffination. Zunächst wurde eine begrenzte Vorabfreigabe (Limited Notice to Proceed) erteilt, die frühe Ingenieur- und Beschaffungsarbeiten erlaubt. Die endgültigen Vertragsbedingungen werden noch ausgearbeitet und die formelle Fertigungsfreigabe wird nach Unternehmensangaben in den kommenden Monaten erwartet.

Der Schritt ist ein wichtiger…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Tatsachenangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlich zugänglichen Quellen. Prognosen, Erwartungen und wertende Einordnungen sind Meinungsäußerungen beziehungsweise zukunftsgerichtete Aussagen und keine überprüften Tatsachen.

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Quellen und Datenstand: Vizsla Silver Corp., Unternehmensmeldungen vom 16.06.2026 (FLSmidth-Anlagenpakete und begrenzte Vorabfreigabe), 26.05.2026 (FIFOMI-Betriebsmittelfazilität), 23.04.2026 (EPCM- und Minenplanungsverträge) sowie Machbarkeitsstudie vom 12.11.2025 mit Stichtag 04.11.2025; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und redaktionelle Einordnung. Technische Grundlage: NI 43-101-Machbarkeitsstudie, erstellt durch unabhängige Qualified Persons von Ausenco, Mining Plus und SGS; unternehmensseitige technische Prüfung durch Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP. Redaktionsstand: 16.07.2026.

Dieser Werbeartikel wurde am 17.07.2026 durch einen freien Journalisten im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt. Herausgeber und Verbreiter ist die Swiss Resource Capital AG; redaktionell verantwortlich ist Marc Ollinger.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursvolatilität; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kosten-, Hochlauf-, Betriebs-, Standort-, Sicherheits- und ESG-Risiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten. Wesentliche Chancen: erfolgreicher Abschluss von Genehmigung, Finanzierung, Bau und Hochlauf; mögliche günstige Silber- und Goldpreisentwicklung; potenzielle Ressourcenerweiterungen. Chancen und Risiken sind nicht symmetrisch und können bis zum Totalverlust führen.

Hinweise zur Art der Veröffentlichung und zu gesetzlichen Offenlegungen

Art des Inhalts: Entgeltliche Marketingmitteilung und werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung; kein Kursziel.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind die im Quellenblock genannten Unternehmensmeldungen, die NI 43-101-Machbarkeitsstudie, öffentlich zugängliche Unternehmensunterlagen sowie qualitative redaktionelle Einordnungen. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle oder Kursziele verwendet. Wirtschaftliche Kennzahlen sind Modellwerte und hängen von den jeweiligen Annahmen ab.

Trennung von Tatsachen und Wertungen: Historische und technische Angaben werden als Tatsachen mit Quelle und Datenstand wiedergegeben. Prognosen, Erwartungen, Szenarien und positive oder negative Einordnungen sind als solche kenntlich zu machen und dürfen nicht als sicherer zukünftiger Verlauf verstanden werden.

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Hinweis zu § 86 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Der Beitrag wird als entgeltliche Marketingmitteilung ohne formale Anlageempfehlung oder Kursziel veröffentlicht. Soweit im Einzelfall gesetzliche Anzeige-, Kennzeichnungs- oder Offenlegungspflichten greifen, sind diese vor der Verbreitung zu prüfen und zu erfüllen. SRC orientiert sich freiwillig an den Transparenzgrundsätzen von Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Interessen und Vergütung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Vizsla Silver Corp. eine entgeltliche Investor-Relations-Zusammenarbeit und erhält für Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags eine Vergütung.

Eigene Positionen und weitere Beziehungen: Nach Angaben von SRC halten weder SRC noch der Autor Long- oder Short-Positionen in Vizsla Silver Corp.; es bestehen keine Netto-Positionen von mindestens 0,5 %. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden keine Market-Making-, Lead-Manager-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen. Vizsla Silver Corp. hält keine Beteiligung von mindestens 5 % an SRC.

Risiko und Sensitivität: Abweichungen der Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Kosten-, Zeitplan-, Genehmigungs- oder Finanzierungsannahmen können die Wirtschaftlichkeit und die redaktionelle Einordnung wesentlich verändern. Auch eine positive Machbarkeitsstudie gewährleistet weder Bau noch Produktion oder wirtschaftlichen Erfolg.

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Technische Offenlegung nach NI 43-101: Die Machbarkeitsstudie wurde von unabhängigen Qualified Persons bei Ausenco, Mining Plus und SGS erstellt. Die technische und wissenschaftliche Unternehmensoffenlegung wurde gemäß den Unternehmensmeldungen von Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, geprüft und genehmigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Politische, wirtschaftliche, regulatorische, betriebliche oder sonstige Veränderungen können zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust führen. Dies gilt insbesondere für ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen, deren Kurse stark schwanken und deren Handelsliquidität gering sein kann. Zusätzlich können Währungs-, Länder-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Umwelt-, Sicherheits-, Bau- und Betriebsrisiken auftreten. Die Veröffentlichung ist für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, Deutschland und Österreich bestimmt und wurde als entgeltliche Marketingmitteilung konzipiert.

Zwischen dem Leser und dem Autor oder der Herausgeberin entsteht kein Beratungsvertrag. Die Informationen und Einschätzungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder persönliche Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vor einer Anlageentscheidung sollten die Originalquellen geprüft und bei Bedarf unabhängige fachliche, rechtliche und steuerliche Beratung eingeholt werden. Quellen, die zum Redaktionsstand als zuverlässig angesehen wurden, können Fehler enthalten oder später überholt sein. Prognostizierte Projekt-, Kurs- oder Gewinnentwicklungen müssen nicht eintreten.

Weitere Hinweise

Der vorliegende Beitrag und weitere entsprechend gekennzeichnete IR- oder Advertorial-Inhalte können von dem jeweils besprochenen Unternehmen vergütet werden. Für diesen Artikel erhält die Swiss Resource Capital AG eine Vergütung von Vizsla Silver Corp. Die Vergütung kann einen Interessenkonflikt begründen. Für Anlageentscheidungen sollten deshalb zusätzliche unabhängige Quellen herangezogen werden. Depotpositionen in Rohstoff-, Entwicklungs- und gering kapitalisierten Gesellschaften sollten so bemessen sein, dass auch ein Totalverlust das Gesamtvermögen nicht existenziell gefährdet.

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