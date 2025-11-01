Gold geht Richtung 5.000 US-Dollar je Feinunze

Gold als unverzichtbarer Bestandteil der Vermögenssicherung. Jüngere setzen zusehends auf Gold und auch auf Aktien.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.01.2026, 14:40 Uhr Zürich/Berlin

Gerade für junge Menschen ist eine langfristige Absicherung des Vermögens von Interesse. Gold hat sich dabei zu einer Top-Anlageklasse entwickelt. Nicht nur die Nachfrage der Zentralbanken ist bemerkenswert, auch die Gold-ETFs haben in 2025 stärkste Mittelzuflüsse für sich verbuchen können. Laut dem World Gold Council waren bei den globalen Gold-ETFs die Zuflüsse mit einem Volumen von ungefähr 89 Milliarden US-Dollar so stark wie noch nie. Die meisten Zuflüsse kamen aus Nordamerika.

Und junge Menschen und auch Frauen setzen immer mehr auf Aktien. Im vergangenen Jahr waren hierzulande mehr als 14 Millionen Deutsche in Aktien, Fonds und ETFs investiert, das ist ein neuer Rekord. Vor allem 14- bis 36-Jährige sorgten für das Wachstum. Und in 2025 haben ein Viertel mehr Frauen als 2024 die Börse für sich entdeckt. Die Offenheit für Aktieninvestitionen hat also zugenommen.

Der Goldpreis sollte auch weiterhin gut unterstützt sein. Die Proteste im Iran, der US-Präsident, der sich gerne Grönland einverleiben würde und der Streit zwischen Fed-Chef Powell und dem US-Präsidenten auf einer neuen Ebene sorgen weiterhin für Unsicherheiten. Es geht um die Sache, Einfluss auf die Geldpolitik der Fed zu nehmen. ETF-Zuflüsse und die Goldkäufe der Notenbanken können den Goldpreis noch höher treiben. Dass der Schmuckbereich aufgrund der hohen Goldpreise derzeit etwas leidet, sollte dabei nicht sonderlich ins Gewicht fallen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse, beispielsweise 32,4 Gramm Gold je Tonne Gestein, erfreuen aktuell wieder einmal.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Die Regierung in Alaska unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://broker-test.de/trading-news/gold-staerkste-mittelzufluesse-bei-globalen-gold-etfs-2025-goldpreis-weiter-richtung-5-000-usd/;

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/geldanlage-in-deutschland-investieren-mehr-menschen-in-aktien-als-je-zuvor-01/100189636.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verkaufsexposés über den Maklerbestand oder das Maklerunternehmen zur Ansprache von Kaufinteressenten