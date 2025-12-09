Kupfer erreicht neuen Rekordpreis

Ein Preis von mehr als 13.000 US-Dollar je Tonne Kupfer zeigt auf, wie es um den Rohstoff steht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Meridian Mining Plc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.01.2026, 20:45 Uhr Zürich/Berlin

Die Sorgen bezüglich des Kupferangebots mehren sich. Seit Freitag streiken Hunderte von Bergleuten in der Mantoverde-Kupfermine in Chile. Sie ist fast vollständig stillgelegt. Laut der beteiligten Gewerkschaft wird mit einem längeren Streik gerechnet. Chile ist das Land, das weltweit am meisten Kupfer produziert. Wenn die Mantoverde-Mine auch nur einen kleinen Teil der globalen Kupferproduktion ausmacht, Defizite bei der weltweiten Kupferproduktion mehren sich. Erst vor nicht allzu langer Zeit sorgte die Grasberg-Mine in Indonesien für Aufsehen. Höhere Gewalt hat die Produktion eingeschränkt.

Daneben gibt es noch die US-Zollpolitik, deren Zukunft bezüglich des rötlichen Metalls ungewiss ist und die Preise verzerrt und hohe Prämien auf den globalen Kupfermärkten nach sich zieht. Insgesamt sind es Ausfälle sowie sinkende Erzgehalte und strenge Genehmigungsverfahren, die auf den Kupferpreis einwirken. Neue Produktionskapazitäten wird es im laufenden Jahr kaum geben. Auf der anderen Seite fordern Rechenzentren und künstliche Intelligenz sowie die E-Mobilität und der Ausbau von Stromnetzen für einen steigenden Kupferbedarf.

Gleichzeitig sind die Lagerbestände niedrig. So ist sich die Mehrheit der Analysten einig, dass 2026 ein Kupfermangel zu verzeichnen sein wird. Überhaupt wird für die nächsten Jahre eine Lücke von mehreren hunderttausend Tonnen Kupfer im Jahr prognostiziert. So hat der Kupferpreis nicht nur zügig die 10.000 US-Dollar-Marke je Tonne, sondern nun auch die 13.000-US-Dollar-Marke je Tonne durchbrochen. Anleger sollten auf Kupfergesellschaften achten, die starke Reserven besitzen und in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen zuhause sind.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert. Eine kürzlich durchgeführte Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse von Arizona Sonoran Copper gespült.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Aufgrund einer Namensänderung wurde aus Meridian Mining UK Societas Meridian Mining Plc.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/

Quellen:

https://icsg.org/download/2025-12-19-monthly-press-release/?wpdmdl=9059&refresh=6946b1d8e2bc91766240728;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sterling Metals erweitert Bornitzone innerhalb eines großen porphyrischen Kupfersystems