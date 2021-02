Gold geht weg wie warme Semmeln

Goldmünzen und Goldbarren gingen in Deutschland im vergangenen Jahr in Rekordhöhe über den Ladentisch.

Für rund acht Milliarden Euro und im Umfang von 163,4 Tonnen kauften die Deutschen Gold im Jahr 2020, so das World Gold Council. Das war so viel wie noch nie. Weltweit ist die Investmentnachfrage gegenüber dem Jahr zuvor um rund drei Prozent gestiegen, auch wenn die gesamte Goldnachfrage weltweit um rund 14 Prozent gefallen ist.

Bei den Investoren waren die deutschen Bürger also stark vertreten. Im Jahr 2011 erreichten sie mit 5,2 Milliarden Euro in Form von Goldkäufen den bisherigen Rekord. Betrachtet man die gesamte europäische Goldnachfrage, so sorgte Deutschland für 64 Prozent der Nachfrage. Weltweit liegt auf dem ersten Platz beim Anlagegold China, dann folgt Deutschland, dann Indien.

Weiter stark angestiegen ist im Jahr 2020 nach Untersuchungen des World Gold Council die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds. Hier steht als Ergebnis ein Plus von 120 Prozent gegenüber 2019. Einbußen mussten im vergangenen Jahr der Schmucksektor verzeichnen, hier schlägt ein Rückgang von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu Buche. Auch gesunken ist die Goldnachfrage aus der Industrie (zirka sieben Prozent) und aus dem Bereich der Zentralbanken (rund 59 Prozent).

Blickt man auf die Angebotsseite, so ging das Minenangebot um vier Prozent zurück und markierte ein Fünf-Jahres-Tief. Fazit: Gold als das Anlagevehikel ist massiv in den Blickpunkt der Anleger geraten. Und hier ist nicht nur an Goldmünzen und -barren zu denken, sondern auch an die Goldgesellschaften, die das wertvolle Metall aus dem Boden holen.

Hier wäre zum Beispiel an Fury Gold Mines oder CanaGold zu denken.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=cP6rZwyVwOc – legt den Fokus auf produktive Bergbauregionen in Kanada. In den Projekten schlummern mehrere Millionen Unzen Gold, die erschlossen und entwickelt werden wollen.

CanaGold (früher Canarc Resources) – https://www.youtube.com/watch?v=lWZuKf4SMnI – entwickelt Goldprojekte in Nordamerika, etwa das New Polaris-Goldprojekt. Neueste Bohrergebnisse ergaben bis zu 9,6 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

