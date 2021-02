Das neue Buch ist da: Frank Astor „Dein Erfolg liegt in dir“

Systemisches Selbstmanagement mit der 4-Körper-Aufstellung

Wer lange an einem Problem oder Glaubensmuster gearbeitet hat, weiß wie frustrierend es ist, einfach nicht die ersehnte Lösung zu finden.

Die Vier-Körper-Aufstellung ist der Schalter, Verborgenes ans Licht zu bringen. Sie ist ein exzellentes Hilfsmittel, sogenannte Boykotteure oder Sabotageprogramme zu entlarven, damit Erfolg gelingt.

Die Methode wird in diesem Buch anschaulich beschrieben. Sie macht die Dynamik unserer vier Körper deutlich – des mentalen, des physischen, des emotionalen und des spirituellen Körpers. Nur wenn diese im energetischen Gleichgewicht sind, sind wir im Leben handlungs- und lösungsfähig.

Neben der praktischen Anleitung, wie Sie die Methode bei sich und anderen anwenden können, erfahren Sie eine Menge über den theoretischen Hintergrund.

Frank Astor arbeitet seit über 30 Jahren als Motivationstrainer, Coach und systemischer Berater am Ammersee. Während seiner langjährigen Tätigkeit hat er zahlreiche Methoden entwickelt. So entstand die Vier-Körper-Aufstellung, die eine stabile Basis schafft, um tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen.

Dieses Buch richtet sich an alle, die ihren Methodenschatz erweitern möchten. Profis wie Neugierige. Bringen Sie mit diesem Buch Ihre innere Welt in Balance, damit Ihre äußere Welt sich danach ausrichten kann. Denn der Erfolg liegt immer in jedem selbst.

Erfahren Sie mehr auf www.dieerfolgsgestalter.de

