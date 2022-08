Gold ist wie ein Anker in einem Meer spekulativer Vermögenswerte

Gold dient nicht als Spekulationsobjekt, es ist viel mehr, es beweist Stabilität als Vermögenswert.

Es gibt immer wieder Zeiten großer Spekulationen, oft betreffen sie Aktien oder Rohstoffe, siehe die Jahre 2000, 2007, 2011 und 2022. Gold ist zwar irgendwo auch eine Art Spekulation, aber über die Jahrhunderte ist es eine stabile Werteinheit durch diverse Auf- und Abwärtszyklen hindurch geblieben. Gold mit Aktien und Rohstoffen in einen Topf zu werfen, ist nicht gerechtfertigt, denn Gold ist ein langfristiges Investment. Gold darf nicht nur als Instrument zum Inflationsschutz betrachtet werden, denn auf kürzere Frist tut es oft nicht, was Anleger erwarten. Gold ist nun mal anders als zyklische und risikobehaftete Vermögenswerte.

Der monetäre Anker Gold funktioniert auch, wenn Vermögensblasen platzen. Eine lange Korrekturphase erlebte Gold von August 2020 bis 2021, als es einen Boom bei Aktien und zyklischen Rohstoffen gab. Während einer Wirtschaftskrise steigt der „reale Preis“ von Gold. Es ist jetzt Zeit vorauszuschauen, denn das Potenzial eines längerfristigen Bullenmarktes bei Gold ist präsent, vor allem wenn nun die von der Fed geschaffene Blase aus 2020 zurückgeht. Noch ist die Inflation hoch, in den USA beträgt die Gesamtinflation 8,5 Prozent und die Kerninflation 5,9 Prozent, aber lässt der Preisdruck nach, dann könnte dies vermehrt Goldkäufer auf den Plan rufen. Gold dient als Altersvorsorge und es bewährt sich in Krisenzeiten. Bei wirtschaftlicher oder politischer Volatilität steigt der Preis des Edelmetalls in der Regel. Goldaktien gehören in jedes gut diversifizierte Portfolio.

Dies könnten Golden Rim Resources – https://youtu.be/jKqyxVf1lpI – oder GCM Mining – https://youtu.be/F_nfBdS8N08 – sein. Als westafrikanischer Goldexplorer punktet Golden Rim Resources mit seinem aussichtsreichen Hauptprojekt Kada in Guinea. Dazu kommen Projekte in Chile. GCM Mining produzierte auf seinen Segovia-Betrieben in Kolumbien im ersten Halbjahr 2022 rund 103.000 Unzen Gold. Dazu kommt unter anderem das Gold-Kupfer-Projekt Toroparu in Guyana, das 2024 in Produktion gehen soll.

