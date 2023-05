Gold kaufen auch bei 2.000 US-Dollar je Unze oder nicht

Gold ist eine stabile und zukunftssichere Investition, gerade in Zeiten von Währungsrisiken und Zinsrisiken.

Stabilisiert sich der Goldpreis bei ungefähr 2.000 US-Dollar, so sollten Investoren ihre Vorstellungen dem neuen hohen Preis anpassen. Da der Preis noch höher gehen kann, sollte man sich rechtzeitig positionieren. Seit Anfang April konnte der Preis des Edelmetalls die 2.000 US-Dollar-Marke überwinden. Anleger wollen natürlich günstig kaufen und teuer verkaufen. Die Frage ist, ist Gold nun zu teuer, um einzusteigen oder ist dies angesichts der Zukunft ein günstiger Preis. Die 2.000 US-Dollar sind gleichsam eine magische Zahl. Dabei ist zu bedenken, dass Gold in anderen Währungen schon Rekorde erzielt hat. Auch die 1.000 US-Dollar-Marke war mal eine magische Zahl. Heute treibt wohl der Unmut der Anleger bezüglich der Entscheidungen der Zentralbanken zum Gold. Denn das hemmungslose Gelddrucken und die jetzt herrschende Inflation sprechen für Goldinvestments.

Ob der Einstieg in den Goldmarkt jetzt günstig ist, der Aufwärtstrend vielleicht gerade erst begonnen hat oder der Goldpreis eher nach unten geht, es ist keine leichte Entscheidung. Allerdings ist es insofern einfach, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Goldinvestments allein durch ihre geschichtliche Entwicklung überzeugen. Strategien im Goldbereich sollten langfristig geplant werden. Und Gold im Portfolio ist weniger eine Investition, sondern eine Versicherung.

Das Portfolio soll geschützt werden. Wer aber Risiken nicht scheut und auf den Goldpreis-Hebel bei Goldunternehmen setzen möchte, der kann sich mal Golden Rim Resources oder Condor Gold anschauen.

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ – besitzt in Nicaragua drei Goldprojekte, darunter das aussichtsreiche La India Goldprojekt.

Golden Rim Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/golden-rim-resources-ltd/ – ist in Westafrika und in Chile unterwegs. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Goldprojekt Kada in Guinea. Die Projekte enthalten Gold sowie Kupfer, Silber, Zink und Blei.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inhouse-Schulungen in Hessen bzw. Seminare zum Personalvertretungsrecht in Hessen (HPVG) – Grundschulungen.