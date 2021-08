Gold Line verstärkt sein technisches Managementteam durch Einstellung einer Explorationsleiterin

Vancouver, BC, Kanada – 23. August 2021 – Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL, Frankfurt: 4UZ, WKN: A2QGWC, OTCQB: TLLZF) (Gold Line oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Edine Bakker zur Explorationsleiterin bekannt zu geben.

Frau Bakker ist eine Geologin mit fast zehn Jahren Erfahrung in der Mineralexploration. Sie besitzt umfangreiche Erfahrungen in der Exploration verschiedener Rohstoffe auf dem gesamten europäischen Kontinent, sowie bei Greenfield- als auch in Near-Mine-Explorationsprogrammen. Frau Bakker besitzt einen Bachelor of Science in Geologie von der Vrije Universiteit Amsterdam sowie einen Master of Science (MSc) in Wirtschaftsgeologie von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Edine schloss ihre Masterarbeit in Zusammenarbeit mit Newmont Mining mit dem Titel Ore fluid characteristics of the Copper Canyon Cu-Au porphyry skarn deposit, Nevada, U.S.A. [Erzflüssigkeitseigenschaften der Cu-Au-Porphyr-Skarn-Lagerstätte Copper Canyon, Nevada, USA] im Jahr 2013 ab. Edine Bakker begann ihre berufliche Laufbahn in der Goldexploration in Mittel- und Südosteuropa, bevor sie nach Schweden zog. Frau Bakker hat in allen produktiven Bergbaurevieren Schwedens gearbeitet und war sowohl bei Boliden als auch bei Mandalay Resources als Geologin tätig.

Zusätzlich zu ihrer praktischen Erfahrung vor Ort hat Edine Bakker das Projektmanagement für zahlreiche internationale Forschungsprojekte im Wert von mehreren Millionen Dollar geleitet, was zu mehreren Veröffentlichungen führte, unter anderem in angesehenen Bergbau- und Geologie-Zeitschriften wie dem European Geologist. Edine Bakker war außerdem als Geologin für das Referat Wirtschaftsgeologie in der Abteilung für Mineralische Rohstoffe des Geological Survey of Sweden tätig. Frau Bakker besitzt gute Sprachkenntnisse in Englisch, Schwedisch, Niederländisch und Deutsch.

Frau Bakker wird alle Aspekte des Explorationsprogramms des Unternehmens betreuen, einschließlich des Entwurfs, der Planung und der Koordinierung aller wichtigen Aktivitäten, die erforderlich sind, um das Portfolio des Unternehmens an Projekten im frühen und fortgeschrittenen Stadium der Exploration voranzutreiben.

Wir freuen uns sehr, dass Edine unser Senior Management Team zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens verstärkt, sagte der CEO von Gold Line, Adam Cegielski. Edine bringt das Maß an Erfahrung und Fachwissen mit, das das Unternehmen benötigt, um unserer Verpflichtung nachzukommen, operative Spitzenleistungen und Explorationserfolge zu erzielen. Wir freuen uns auf die positiven Beiträge von Edine bei der Weiterentwicklung des vielfältigen Projektportfolios unseres Unternehmens.

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralgrundstücken mit bedeutendem Explorationspotenzial in den produktivsten goldproduzierenden Regionen in Fennoskandinavien und auf die weitere Abgrenzung der historischen Vorkommen. Gold Line ist in einem Gebiet tätig, das aufgrund großer Mineralvorkommen, stabiler politischer Lage, unkomplizierter Genehmigungsverfahren, günstiger Besteuerung und einer guten geopolitischen Situation als eine Top-Jurisdiktion für Bergbau und aufstrebendes Explorationsgebiet gilt.

Gold Line hält derzeit ein weitreichendes Portfolio von fünf Goldprojekten in Schweden: ein Projekt liegt im Skelleftea-Gürtel im nördlichen Mittelschweden, und vier Projekte, einschließlich der Konzession Långtjärn, liegen im Gold Line-Mineralgürtel im nördlichen Mittelschweden. Die Projekte befinden sich in einem 200 km langen Proterozoikum-Grünstein-Sedimentgürtel mit zahlreichen Zonen von Goldvorkommen.

Für das Board of Directors von Gold Line Resources,

Adam Cegielski

CEO & Director

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Entwicklungen von Gold Line wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

