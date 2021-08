Das Gewebe der Welt – Unsichtbar, wirksam und nützlich. Ein Sachbuch

In „Das Gewebe der Welt“ verrät Rainer Höing, wie die verborgenen Kräfte der Umwelt umsichtig als Quelle der Gesundheit, Inspiration und Spiritualität wahrgenommen und genutzt werden können.

Das faszinierende Sachbuch „Das Gewebe der Welt“ von Rainer Höing eröffnet sowohl Laien als auch Fachleuten den Zugang in eine unsichtbare Welt, die Umwelt, Körper und Geist verbindet, und nur der Beachtung bedarf, um der Gesundheit zu nutzen und neue Räume zu erschließen. Darin erfahren wir, wie wir verborgenen Kräfte der Umwelt wahrnehmen und für unsere Gesundheit und unseren Lebensalltag einsetzen können.

Die Erfahrungen des Autors stammen aus 40 Jahren Beratung und decken völlig neue und wenig bekannte Reizfaktoren auf, die besonders für die Krebserkrankung elementar sind und alt bewährte Ansätze ergänzen. Ihre Bedeutung dokumentiert eine statistische Auswertung der Beratungsfälle. Die innovativen Erkenntnisse bereichern die Geobiologie wie das Feng Shui.

Laien erhalten einen fesselnden Überblick und Fachleute die nötigen technischen Informationen. Verblüffend ist das vom Autor entdeckte – hier erstmalig veröffentlichte – Phänomen der Planetenlinien in seiner komplexen ästhetischen Struktur. Nachgewiesen an sakralen Plätzen in Europa und Asien berühren sie oftmals seelisch tief in ihrer Bedeutung. In seinem kompakten und prägnanten Schreibstil gelingt dem Autor ein scheinbar müheloser Bogen von der kritischen Philosophie über brandneue Fakten der Geobiologie bis hin zu einer Spiritualität der Tatsächlichkeit.

Der 1953 geborene Autor Rainer Höing studierte Diplompädagogik mit Prädikat. Es folgten die Ausbildung zum geobiologischen Berater und baubiologischen Messtechniker und 40 Jahre Erfahrung in der Beratung von Menschen mit zumeist ärztlicherseits diagnostizierten geopathischen Belastungen. Er führte umfangreiche Forschungen im Bereich Geobiologie & Radiästhesie durch. Seit 2020 arbeitet er als Autor mit dem Anliegen, sein besonderes Wissen an Laien und Fachleute weiterzugeben.

„Das Gewebe der Welt" von Rainer Höing ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34291-0 zu bestellen.

