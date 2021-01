Gold Lion berichtet über Ergebnisse der IP-Vermessung auf Erickson Ridge

Vancouver, British Columbia, Kanada / 19. Januar 2021 – Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) gibt erfreut die Ergebnisse einer geophysikalischen 3D-Array-IP-Messung bekannt, die SJ Geophysics Ltd. aus Delta, B.C auf dem Konzessionsgebiet Erickson Ridge (das Konzessionsgebiet) nahe Elk City, Idaho, durchgeführt hat. Die Option auf das Konzessionsgebiet hat EMX Royalty Corp. Die Messung zeigte erfolgreich eine Aufladbarkeitsanomalie an der Oberfläche, die stark mit der bekannten historischen Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet übereinstimmt. Die Widerstandsdaten, die während der Messung gesammelt wurden, definierten auch die 3D-Lage der Verwerfung Top Ten, die als wichtige Strukturkontrolle für Mineralisierung innerhalb des Konzessionsgebiets bekannt ist. Die Messung grenzte auch eine große Aufladbarkeitsanomalie ab, die entlang des Hangenden der Verwerfung Top Ten auftritt und ein neues Bohrziel hoher Priorität auf dem Konzessionsgebiet darstellt (Abbildung1).

Höhepunkte

– Die Aufladbarkeitsanomalie an der Oberfläche stimmt stark mit der historischen Mineralisierung überein, die aus goldhaltigem, eingesprengtem Pyrit in schieferhaltigem Metasedimentgestein besteht.

– Die Widerstandsdaten definieren klar die 3D-Lage der Verwerfung Top Ten, eine wichtige Strukturkontrolle auf Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

– Eine zweite, große Aufladbarkeitsanomalie tritt in der Tiefe des Konzessionsgebiets im unmittelbaren Hangenden der Verwerfung Top Ten auf, was ein neues Bohrziel höchster Priorität für 2021 ist.

– Gold Lion befindet sich in der letzten Genehmigungsphase für 62 Bohrstandorte abgesehen von einer grundsätzlichen Ausschlussregelung auf seinem Konzessionsgebiet Erickson Ridge, mit einem ersten Bohrprogramm, das nach Erhalt der endgültigen Genehmigungen und Fälligkeit der Wandelanleihen mit Nez-Perce National Forest geplant ist.

Oliver Friesen, CEO von Gold Lion, sagte: Diese neu entdeckte Anomalie auf Erickson Ridge ist eine einmalige Gelegenheit für zusätzliche Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet. Der Zusammenhang zwischen hoher Aufladbarkeit und bekannter oberflächennaher Mineralisierung zeigt, dass sich IP für dieses spezielle Konzessionsgebiet, in dem Goldmineralisierung in eingesprengtem Pyrit auftritt, sehr gut eignet. Wir freuen uns auf die Testbohrungen in dem Gebiet mit historischer Mineralisierung sowie der neu entdeckten Anomalie, sobald wir die Genehmigungen vom United States Forest Service erhalten haben.

Ein Querschnitt, der die IP-Ergebnisse zeigt, findet sich auf der Unternehmenswebsite unter folgender URL:

goldlionresources.com/projects/erikson-ridge-property/erickson-ridge-2020-ip-cross-section-4200n/

Qualifizierter Sachverständiger

Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die technischen Daten dieser Mitteilung überprüft und genehmigt.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

CEO

T: +1 (778) 772-1751

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

