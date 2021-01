LeanLife unterzeichnet eine weitere strategische Vereinbarung zur Produktumsatzsteigerung seines „Iron Energy Drinks by Mike Tyson“

VANCOUVER, British Columbia, 19. Januar 2021 – LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1, OTC Markets: LHLNF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass man in den USA eine wichtige Vertriebsvereinbarung mit Eclypse LLC (Eclypse), einem US-amerikanischen Privatunternehmen im Getränkesektor, unterzeichnet hat.

Der Hauptgeschäftsführer von Eclypse, Cathal O’Flaherty, kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz beim Aufbau und Wachstum von Getränkemarken verweisen. Unter anderem war er mehr als 16 Jahre bei der Firma Constellation Brands beschäftigt, wo er an der Entwicklung von Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsprogrammen mitwirkte, die Constellation zu einem beispiellosen Wachstum in der Bierbranche verhalfen und mehr als die Hälfte des gesamten US-Absatzes von Importbier ausmachten.

OFlaherty arbeitete auch für Markenikonen wie Corona Extra und Modelo Especial. Während dieser Zeit erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsbereich für Importbier von 1 Milliarde USD auf 5 Milliarden USD. Vor seiner Anstellung bei Constellation war OFlaherty 15 Jahre lang in der Großhandelsabteilung von Anheuser Busch tätig und bekleidete eine Vielzahl von Funktionen im Verkauf, Marketing sowie Betriebsführung. Zuletzt unterhielt OFlaherty enge Partnerschaften mit Invest Northern Ireland (NI), der Vermont Cider Company und Vitani Spirits.

Um einen weiteren Anreiz für Eclypse zu schaffen, bietet LeanLife beim Verkauf des Iron Energy Drinks by Mike Tyson jeweils eine Meilenstein-Bonuszahlung beim Erreichen der Umsatzmarken 10 Millionen USD und 20 Millionen USD.

Stan Lis, CEO und Director von LeanLife, erklärt: Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich am Aufbau einer soliden Grundlage, indem es ausschließlich mit großen Vertriebspartnern und Vermittlern zusammenarbeitet, die eine Erfolgsbilanz bei der Umsatzgenerierung und Umsatzsteigerung im Getränkesektor vorweisen können. Ich freue mich sehr, ein Unternehmen in die Liste unserer Vertriebsfirmen aufnehmen zu können, dessen Geschäftsführer maßgeblich daran beteiligt war, Corona zu einem der meistverkauften Biere in den USA zu machen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit unserem Partner, der im Jahr 2021 einen aggressiven Verkaufsstart in ganz Amerika ermöglichen wird.

Über LeanLife Health und seine Markenpositionierung im Markt

FoodCare Group, der Lieferant und Hersteller von Iron Energy by Mike Tyson ist in Polen ein Marktführer für Energydrinks und eine führende Marke im Mittleren Osten. Wir glauben, dass Iron Energy auch bei den nordamerikanischen Konsumenten gut ankommt und rasch vom Handel und von den Verbrauchern angenommen und probiert wird.

Die Märkte für Energydrinks in den USA und Kanada erzielen laut Schätzung gemeinsam jährlich einen Marktwert von über 14 Milliarden USD. Red Bull ist Marktführer, gefolgt von Monster und Bang. Während Red Bull eine Hochpreisstrategie verfolgt, wird LeanLife bei der Preisgestaltung und Regalpositionierung einen aggressiven Kurs einschlagen, um ein möglichst breites Spektrum von Konsumenten anzusprechen. Laut Angaben von Allied Market Research verzeichnet der internationale Markt für Energydrinks eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 7,2 Prozent während der US-Markt bis zum Jahr 2026 ein Umsatzvolumen von 86 Milliarden USD erreichen dürfte.

Die Präferenz der Konsumenten und die zunehmenden Anlässe für den Konsum von Energydrinks lassen die Kategorie wachsen. Iron Energy wird durch Kategoriewachstum und organisches Wachstum an diesem Phänomen teilhaben. Dieses einzigartige Alternativprodukt wird vor allem die breite Basis der jungen erwachsenen Konsumenten anziehen. Iron Energy ist im europäischen Markt äußerst erfolgreich, und wir glauben, dass Iron Energy aufgrund seiner überzeugenden Markenattribute, seines tollen Geschmacks und seiner leistungssteigernden Wirkung in Nordamerika eine ähnliche Erfolgsstory schreiben wird.

