Gold Royalty erreicht Meilenstein, 250. Asset, und stellt ein Update zu ausgewählten Portfolio-Assets bereit

Vancouver, British Columbia – 1. Oktober 2025 – Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen kürzlich mit dem Verkauf des Projekts Spanish Moon (Spanish Moon) an Kinross Gold Corporation (Kinross) das 250. Asset in sein Portfolio aufgenommen hat und dabei eine Net Smelter Return Royalty (NSR) in Höhe von 3 % behält. Spanish Moon, ein Explorationsprojekt im Frühstadium, befindet sich in der Nähe der Mine Round Mountain von Kinross in Nevada, USA, einer Tier-1-Gerichtsbarkeit, in dem Gold Royalty bereits über eine starke Konzentration an Assets verfügt.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: Das beeindruckende Wachstum, das wir von 18 Royalties bei unserem Börsengang im März 2021 auf heute 250 Royalties und Streams erzielt haben, ist auf unsere vier einzigartigen Wachstumssäulen zurückzuführen, die alle im Laufe der Unternehmensgeschichte zu unserem Portfolio beigetragen haben. Wir haben Royalty- oder Stream-Finanzierungen direkt an Betreiber vergeben, wir haben Royalty- und Stream-Assets über Dritte wie Bergbauunternehmen und Prospektoren erworben, wir haben etablierte Royalty-Unternehmen wie Ely Gold, Golden Valley und Abitibi Royalties übernommen, und unser Prospektionsteam generiert Royalties intern durch unser Royalty-Generator-Modell.

Heute möchten wir unser Royalty-Generator-Modell hervorheben, da es unseren Meilenstein, das 250. Asset, generiert hat – und das zu minimalen Kosten für Gold Royalty. Unser diversifiziertes Portfolio bietet ein branchenführendes Umsatzwachstum, einschließlich des erwarteten Wachstums von 367 % bei Goldäquivalentunzen (GEO) bis 2029* und langfristiger Optionalität bis ins nächste Jahrzehnt und darüber hinaus.

Das Generator-Modell von Gold Royalty hat seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 51 Royalties generiert. Derzeit verfügen wir über 36 Liegenschaften, die Gegenstand von Grundstücksvereinbarungen sind, und sechs Liegenschaften, die gepachtet sind und Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen generieren. Das Modell verursacht weiterhin niedrige Betriebskosten mit minimalen Ausgaben für die Aufrechterhaltung der zugrunde liegenden Mineralienrechte in der ersten Hälfte des Jahres 2025.

Aktuelles zu den Assets

Gold Royalty ist auch mit den jüngsten positiven Fortschritten der Betreibergesellschaften bei den Assets, an denen es Royalties oder Streams hält, zufrieden:

– Borborema (2 % NSR) – Am 23. September 2025 gab Aura Minerals die Aufnahme der kommerziellen Produktion in Borborema bekannt. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Aufbereitungsanlage in Borborema zu über 80 % ihrer Auslegungskapazität arbeitet und die Goldgewinnungsrate konstant über 90 % liegt.

– County Line (3 % NSR) – Fortitude Gold gab am 30. September 2025 bekannt, dass es alle Genehmigungen vom Bureau of Land Management und der Nevada Division of Environmental Protection für den Bau und Betrieb des Tagebau-Goldprojekts County Line erhalten hat, einer Brownfield-Erweiterung der in Betrieb befindlichen Mine Isabella Pearl. Die Royalty-Ansprüche von Gold Royalty auf County Line wurden ebenfalls ursprünglich durch sein erfolgreiches Generator-Modell generiert.

– Granite Creek (10 % NPI) – i-80 Gold gab am 10. September 2025 sechs Bohrungen aus seinem Infill-Bohrprogramm bekannt. Die Bohrergebnisse zeigen weiterhin eine robuste hochgradige Mineralisierung in der gesamten Zone South Pacific und deuten darauf hin, dass die Lagerstätte das Potenzial hat, sich nach Norden und in die Tiefe zu erweitern. Dieses Programm zielt darauf ab, die Mineralressourcen von der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet umzuwandeln und die Grundlage für die bevorstehende Machbarkeitsstudie für Granite Creek Underground zu bilden, deren Fertigstellung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

– Tonopah West (3 % NSR) – Blackrock Silver gab am 8. September 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tonopah West bekannt, die Schätzungen von 1,33 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 493 g/t AgÄq für 21,1 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Ressourcenkategorie angedeutet und 5,14 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 525,9 g/t AgEq für 86,88 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Ressourcenkategorie vermutet umfasst. Das Unternehmen erklärte, dass die Silber- und Goldmineralisierung in Tonopah West nach Nordwesten, Osten und intern zwischen den Hauptmineralisierungskörpern sowie in der Tiefe weiterhin offen ist.

– Vare (100 % Kupfer-Stream): DPM Metals (ehemals Dundee Precious Metals) gab am 3. September 2025 den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von Adriatic Metals Plc, dem früheren Betreiber der Mine Vare, bekannt. DPM gab bekannt, dass es sein Know-how im Untertagebau, seine regionale Präsenz, seine erfolgreiche Bilanz in den Bereichen Betrieb, Optimierung und Projektmanagement sowie seine starke Finanzlage nutzen wird, um das volle Potenzial von Vare weiter zu optimieren und auszuschöpfen.

* Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 20. März 2025. Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den jeweiligen Zeitraum dividiert werden. Die Gesamt-GEOs und die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, für die es keine standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial Reporting Standards gibt. Weitere Informationen finden Sie im Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Kontakte bei Gold Royalty Corp.

Jackie Przybylowski

Vice President, Capital Markets

Peter Behncke

Director, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition in der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Anleger

Weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen bei den Liegenschaften, die den Royalties, Streams und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, finden Sie in den Offenlegungen der jeweiligen Betreiber, einschließlich der hierin genannten. Die Offenlegungen zu den Liegenschaften, an denen Gold Royalty beteiligt ist, basieren auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend auf die Offenlegungen der Betreiber seiner Beteiligungen und andere öffentlich zugängliche Informationen angewiesen. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl dem Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Informationen unrichtig sein könnten, kann keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen Dritter übernommen werden.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder referenzierten technischen und wissenschaftlichen Angaben, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für inländische Emittenten unterscheidet. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder referenzierten wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Die hierin dargestellten Prognosen, einschließlich der prognostizierten GEOs, basieren auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeitplänen und anderen Offenlegungen der Eigentümer und Betreiber der Liegenschaften, die unseren Interessen zugrunde liegen, sowie auf unserer Bewertung derselben.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: geschätzte zukünftige GEOs, Aussagen zur Strategie und zum Geschäftsplan des Unternehmens sowie Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Entwicklung der Projekte, die den Royalties, Streams und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber hinsichtlich des Zeitplans und der Fähigkeit zur Erreichung der Produktion; und Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens sowie Aussagen zu den Plänen und Strategien des Unternehmens. Solche Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, glauben, planen, voraussehen oder ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Royalties, Streams und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Entwicklung, Genehmigungen, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : jman@goldroyalty.com

Pressekontakt:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : jman@goldroyalty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

