Gold Royalty veröffentlicht INTEGRIERTEN BERICHT 2025 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

Vancouver, British Columbia – 9. Juni 2025 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – freut sich, die Veröffentlichung seines ersten integrierten Berichts bekannt zu geben, der die jährlich veröffentlichten Asset Handbooks und Nachhaltigkeitsberichte in einem einzigen umfassenden Dokument zusammenfasst.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: „Unser neuer integrierter Bericht kombiniert das zuvor veröffentlichte Vermögenshandbuch und den Nachhaltigkeitsbericht, um einen umfassenden Überblick über die Strategie, die Werte und die langfristigen Aussichten von Gold Royalty zu geben. Der Bericht enthält einen Überblick über das Lizenz- und Streaming-Modell, eine Aufschlüsselung der wichtigsten Lizenzgebühren und Streams von Gold Royalty sowie eine Hervorhebung der nachhaltigen Geschäftspraktiken des Unternehmens, die eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre unterstützen.“

Kapitalmarkttag

Das Managementteam von Gold Royalty wird am 12. Juni 2025 von 9:00 bis 12:30 Uhr ET einen virtuellen Kapitalmarkttag veranstalten, um einen Überblick über das Geschäft von Gold Royalty, die langfristige Strategie, die Aussichten für Fusionen und Übernahmen, die Kapitalstruktur und die jüngsten Entwicklungen im Portfolio des Unternehmens zu geben.

Darüber hinaus freut sich Gold Royalty, Redner von U.S. GoldMining, Wallbridge Mining, Discovery Silver und Agnico Eagle begrüßen zu dürfen, die jeweils aktuelle Informationen über das Whistler-Projekt, das Fenelon-Projekt, die Borden-Mine und den Canadian Malartic Complex geben werden.

Um sich für den Webcast des Capital Markets Day 2025 zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Klicken Sie hier

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Aussichten und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Vermögenswerte und zugrunde liegenden Projekte. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „vorhersehen“ oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, deren Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebühren, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, Rohstoffpreis- und Kontrahentenrisiken, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

