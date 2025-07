Gold, Silber und der Monsun

Mehr Niederschläge beeinflussen die landwirtschaftliche Produktion in Indien, damit das Einkommen, damit die Gold- und Silbernachfrage.

Etwa die Hälfte der Inder lebt von der Landwirtschaft. Sind die Ernten gut, steigt das Einkommen der Landbevölkerung und diese kann mehr Geld für Gold und Silber ausgeben. Die Monsunzeit dauert in Indien von Juni bis September. In dieser Zeit fallen 80 bis 90 Prozent der Niederschläge. Diesmal begann der Monsun rund zehn Tage früher als üblich, nämlich Ende Mai und die Niederschlagsmenge liegt ungefähr acht Prozent über dem Normalwert. Die Aussaataktivität ist rund zehn Prozent höher als im Vorjahr. Der Monsun entwickelt sich gut dieses Jahr, besonders in Nordwest- und Zentralindien. Er hat bereits das ganze Land erfasst und zudem hat sich die Zahl der Regionen mit Niederschlagsdefiziten wöchentlich halbiert.

Die Zahl der Regionen mit Niederschlagsüberschuss hat sich verdoppelt. So liegen nun die Stauseefüllstände 80 Prozent über dem Niveau des Vorjahrs. Mehr Regen, mehr Wasserspeicherung und damit nimmt die Aussaat Fahrt auf. Als beispielsweise 2023 zu wenig Regen fiel, ging die Nachfrage nach Edelmetallen zurück. Die Nachfrage nach Goldschmuck fiel um vier Prozent und der Bedarf an Silberschmuck fiel um gewaltige 25 Prozent. Dieses Jahr sieht es also gut aus mit dem Monsun und damit auch mit der Nachfrage nach Gold und Silber und Indien ist nun mal ein wichtiges Land, was den Edelmetallbedarf anbelangt. Die Preise für die beiden Edelmetalle sind zwar hoch, aber Inder greifen aus Tradition gerne zu Gold und Silber.

Zu den erfolgreichen Produzenten gehört MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. 2025 lieferte sie bisher hohe Silbergehalte und eine Rekordausbeute.

Auch Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – produziert erfolgreich auf seinen Projekten, diese liegen in Mexiko, Peru und Chile.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

