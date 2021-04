Gold, Silber und Diamanten anonym kaufen: Möglichkeiten, Grenzbeträge, Vor- und Nachteile

Trotz Geldwäschegesetz: Gold, Silber und Diamanten lassen sich nach wie vor anonym erwerben. Aber ist das anonyme Tafelgeschäft überhaupt sinnvoll? Ein Überblick.

Vor- und Nachteile des anonymen Tafelgeschäfts

Wer nicht möchte, dass Banken, staatliche Institutionen oder andere Personenkreise über die Anlage Bescheid wissen, kommt am Tafelgeschäft nicht vorbei. Immerhin lassen sich Gold, Silber und Diamanten nach wie vor völlig anonym erwerben. Was bis zu einem gewissen Grad sinnvoll sein kann, ist allerdings auch mit erheblichen Nachteilen verbunden. Denn wer Gold, Silber oder Diamanten auf anonyme Rechnung kauft, muss diese konsequenterweise auch in den eigenen vier Wänden lagern. Warum ein Bankschließfach dann keine Alternative ist, können Sie hier nachlesen (https://www.granvalora.de/edelmetalle-diamanten-und-co-lagern-das-muessen-sie-wissen/).

Doch im Falle eines Diebstahls können die gestohlenen Wertgegenstände dann nur mit einem entsprechenden Nachweis bei der Versicherung geltend gemacht werden. Dazu könnte zum Beispiel ein Foto vom Kaufbeleg und den Münzen/Barren verwendet werden. Ob dieser Nachweis der Versicherung reicht, sollte jedoch am besten im Vorfeld geklärt werden.

Marko Mähner, Edelmetallhändler und Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels warnt: „Edelmetall-Investoren sollten auch an einen späteren Verkauf denken. Denn der ist anonym nur an Privatpersonen möglich – wovon ich jedoch, wegen der damit verbundenen Risiken, eindringlich abrate.“ Beim Verkauf an Händler ist es jedoch vorbei mit der Anonymität. Die Händler sind verpflichtet, die Daten der Verkäufer zu verifizieren und zu dokumentieren – unabhängig von der Höhe des Warenwertes.

Anonymes Tafelgeschäft: Grenzwerte im Überblick

Welche Grenzwerte gelten beim anonymen Tafelgeschäft nun aber ganz konkret? Ein Blick auf die gesetzlichen Bestimmungen bei Gold, Silber und Platin:

Gold:

Goldbarren oder -münzen dürfen bis zu einem Wert von 1.999,99 Euro anonym gekauft werden. Ab 2.000 Euro müssen die Händler die Personalien der Käufer aufnehmen und verifizieren.

Silber, Platin und Palladium:

Für sie gilt derselbe Grenzwert wie für das Tafelgeschäft mit Gold. Die relativ hohen Aufgelder beim Platin und Palladium sprechen jedoch eher gegen Tafelgeschäfte mit diesen Rohstoffen.

Diamanten:

Wer sich der Besonderheiten der Diamanten bewusst ist, sollte einen Blick auf die besten Freunde einer Frau werfen. Hier ist das anonyme Tafelgeschäft noch bis zu einem Grenzwert von 9.999,99 Euro zulässig.

Diskrete Diamanten: Vorsicht vor einem überstürzten Kauf

Wer besonderen Wert auf die Anonymität legt, dem mögen Diamanten zunächst als gute Wahl erscheinen. Von den, vergleichsweise hohen Grenzwerten, sollte sich allerdings niemand voreilig zu einem Kauf verleiten lassen. Die Investition in Diamanten ist aus vielerlei Sicht nicht mit der von Gold oder Silber zu vergleichen. Wer mehr zu den Licht- und Schattenseiten von Diamanten erfahren möchte, dem sei die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte, Sachwerte, Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte) empfohlen. Hier erfahren Sie unter anderem:

– wie Diamanten bewertet werden,

– warum die Preisbildung von Diamanten extrem schwierig ist,

– wo die Vorteile von Diamanten als nicht börsennotierte Werten liegen und

– welche Fallstricke mit dem Erwerb von Diamanten verbunden sind.

