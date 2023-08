Gold steht für wahre Werte

Dass Gold durch seine Werterhaltungsfunktion besticht, ist bekannt.

Selbst mit der deutschen Wertarbeit scheint es nicht mehr zum Besten zu stehen, sieht man sich die zwei gescheiterten Flugversuche unserer Außenministerin mit dem Regierungsflieger an. Jedenfalls tendiert aktuell der Goldpreis weiter nach unten, Zeit also für günstige Einstiegschancen. Im April konnte Gold noch mit einem Höchstpreis von 2.079 US-Dollar je Unze punkten, damals sorgte die US-Bankenkrise für Wirbel.

Und jetzt ist es die chinesische Wirtschaft, die sich anscheinend zum Sorgenkind entwickelt. Der Konsum geht zurück, die Arbeitslosenzahlen steigen und im Immobilienbereich sind Probleme gegeben. Erneut ist ein privater Immobilienkonzern in Zahlungsschwierigkeiten geraten, namens Country Garden und es ist vielleicht nicht der letzte. Von der Mehrheit unerwartet hat nun die Zentralbank in China die Zinsen um 15 Basispunkte gesenkt. Wie sich das auf den Goldpreis auswirken könnte, wird sich zeigen. Wird der Konsum dadurch angeregt, wäre dies sicherlich positiv für den Preis des Edelmetalls.

Was die USA betrifft, so scheint die Marktstimmung laut einer Umfrage auf höchstens noch eine Zinserhöhung zu setzen. Nachdem die Inflationszahlen in den USA zurückgingen, stieg die Inflationsrate im Juli wieder leicht auf 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Die Fed orientiert sich an der Kernteuerung (Preise für Lebensmittel und Energie sind ausgeklammert). Diese fiel von 4,8 auf 4,7 Prozent, wie erwartet. Schwächt sich die Inflation (Kernteuerung) ab, so ist dies positiv für den Preisdruck.

Goldinvestments sollten auf längere Frist angelegt sein und da punktet das Edelmetall mit einer historisch sehr guten Performance. Auch Goldminenaktien, etwa von Victoria Gold oder Calibre Mining, gehören ins Portfolio.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=RtRopjH_M90 – produziert (seit 2019) Gold. Die Tagebau-Goldmine liegt im Yukon. Im zweiten Quartal 2023 wurden knapp 46.000 Unzen Gold produziert.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-consolidated-uranium-calibre-mining-uranium-energy-und-collective-metals/ – ist ein mittelgroßer Goldproduzent, ausgerichtet auf Nord- und Südamerika. In 2023 konnte die Gesellschaft fast 135.000 Unzen Gold verkaufen. Weiteres Wachstum ist das Ziel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ION Energy erwirbt neues Explorationsprojekt in Kanada Nachfrage nach Rohstoffen steigt weltweit an