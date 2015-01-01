Gold und Kupfer – eine Kombination mit besten Aussichten!

Beim Goldpreis jagt ein neues Allzeithoch das andere. Auch mit dem Kupferpreis könnte es jetzt nach oben gehen.

Es scheint kein Halten zu geben beim Goldpreis. Bald 40 Rekordhochs konnte er dieses Jahr für sich verbuchen. Letzte Woche hat die US-Notenbank, wie erwartet, die Zinsen gesenkt – gut für Gold. Weitere Zinssenkungen wurden in Aussicht gestellt. Immense Staatsschulden, wie in den USA, kratzen am Vertrauen in Währungen. Der US-Dollar schwächelt und Gold macht seinem Status als sicherer Hafen wieder einmal alle Ehre. Die herrschenden geopolitischen Risiken tun ein Übriges. Und so haben diverse Großbanken ihre Goldpreisprognosen nach oben angepasst, so zum Beispiel die Deutsche Bank, Goldman Sachs oder Morgan Stanley.

Gold findet sich manchmal zusammen mit Gold in einem Bergbauprojekt. So etwa im Grasberg-Minenkomplex in Indonesien, wo es kürzlich einen Unfall gab. Es ist immerhin die drittgrößte Kupfermine weltweit. Rund 800.000 Tonnen nasses Material strömte in die Mine. Die Produktion wurde eingestellt. Und mit Fördermengen wie vor dem Unfall wird erst 2027 gerechnet. Dieses Ereignis hat natürlich den Kupferpreis sogleich bewegt.

Kupfer gilt als Schlüsselmetall für die Energiewende und die fortschreitende Elektrifizierung. Mit einer Verknappung wird für die nächsten Jahre gerechnet. In Sachen globales Wirtschaftswachstum wird mit einer Beschleunigung gerechnet, der schwache US-Dollar ist ebenfalls gut für den Kupferpreis. Insgesamt dürfte die Kupfernachfrage steigen, während das Angebot kaum wächst. Zwar wird in Chile und Peru mit einer höheren Kupferproduktion gerechnet, jedoch gibt es dort auch operative Probleme und auch in der Demokratischen Republik Kongo sind Störungen gegeben. Anleger, die auf Gold und Kupfer setzen möchten, aber mit einer breiten Streuung, können sich bei Royalty-Unternehmen umschauen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer, wobei Kanada, Australien und die USA im Blickpunkt der Beteiligungen und Lizenzgebühren stehen. Das Unternehmen zahlt Dividenden.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich ebenfalls auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

