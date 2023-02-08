Gold und Kupfer sind die Stars

Der Goldpreis befindet sich seit geraumer Zeit in Rekordlaune, Kupfer profitiert auf der Nachfrageseite von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd., Meridian Mining UK Societas mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.08.2025, 09:00, Europa/Berlin

Für langfristig denkende Anleger dürften Gold- und Kupferinvestments zu den Highlights gehören. Gold ist und bleibt der sichere Hafen in Zeiten, die von Krisen begleitet sind. Es entfaltet eine Schutzfunktion gegenüber Rezessionsrisiken, ist Wertaufbewahrungsmittel, wirkt der Währungsentwertung entgegen und hilft gegen Inflation. Die Schulden vieler Staaten sind immens hoch. Papiergeld kann gedruckt werden, Gold nicht, es ist nicht vermehrbar. Zwar kann mit den damit in Angriff genommenen Projekten eine finanzielle Entlastung einhergehen, aber eine hohe Verschuldung kann zu Inflation führen. Vor allem, wenn es nicht genug zukünftige Einnahmen gibt. Der Abbau von Staatsschulden kann oft nur über eine höhere Inflation erreicht werden. Schwächelt der US-Dollar, was kein Wunder wäre angesichts der Entdollarisierungs-Tendenzen und sinken die Zinsen, dann profitiert der Goldpreis.

Kupfer wird für viele Arten von Modernisierung und Elektrifizierung gebraucht. Der Goldpreis hat gerade den letzten Widerstand vor dem erreichten Rekordpreis von gut 3.400 US-Dollar je Feinunze übersprungen. Preisliche Rücksetzer gibt es immer wieder, aber auf längere Sicht sollten die beiden Rohstoffe mit einer positiven Entwicklung punkten können. So sprechen manche Branchenkenner schon von einem „Kupfer-Gold-Feuerwerk“, das auf uns zukommen könnte. Kupfer ist das Metall für die Zukunft. Besonders der Energiebereich wird für einen stark steigenden Kupferbedarf sorgen. Anleger, die auf die Megatrends setzen möchten, können sich mit Bergbauunternehmen beschäftigen, die Gold sowie Kupfer in ihren Projekten besitzen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – besitzt Gold und Kupfer im The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Dieses Projekt vereint auf spannende Weise historische Daten und neueste moderne Bergbaumethoden.

Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

