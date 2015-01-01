Kupfer und Uran sorgen für Mobilität

Kupfer und Uran sind Schlüsselrohstoffe für die zukünftige Mobilität und Energieversorgung.

Uran liefert die Energie, Kupfer ist bei Elektromobilität und Digitalisierung nötig. Auf der Angebotsseite fallen die Produktionsprognosen für Kupfer unterschiedlich aus. Ein Angebotswachstum ist jedenfalls nur in geringer Höhe zu erwarten. Bei der Nachfrage ist Kupfer in der Mobilitätsbranche und für alle Arten von Elektrifizierung unersetzbar.

In modernen Elektroautos befinden sich etwa 80 bis 100 Kilogramm Kupfer. Auch Hybridautos brauchen große Mengen Kupfer. Im Gegensatz dazu sind in einem herkömmlichen Fahrzeug nur rund 23 Kilogramm Kupfer verbaut. Ladesäulen, Stromnetze und Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr sind mit Leitungen und Motoren aus Kupfer ausgestattet.

Uran ist der Stoff für die Atomenergie und diese liefert den Strom für Ladesäulen und elektrische Mobilitätsanwendungen, sicher, umweltfreundlich und wetterunabhängig. Uran treibt auch Fahrzeuge an, an die man nicht gleich denkt, wie zum Beispiel Eisbrecher. Auch in der Raumfahrt ist Kernenergie präsent. Und dies bereits seit Jahrzehnten. 1965 startete ein Satellit, ausgerüstet mit einem kleinen Atomreaktor ins Weltall, wenn auch damals noch wenig erfolgreich. Die Atomenergie sorgt für vielfältige Anwendungen in der Industrie, in der Medizin (Diagnose und Behandlung von Krankheiten), auch in der Landwirtschaft (verbesserte Produktion und Schädlingsbekämpfung).

Kupfer und Uran sind von bestimmten Förderländern abhängig, Engpässe sind leicht möglich. Mit diversen Bergbaugesellschaften können Anleger auf diese Rohstoffe setzen.

