Gold und Kupfer – wertvoll wie nie

Beide Metalle zählen zu den ältesten und wertvollsten der Welt und beide haben die Entwicklung von Zivilisationen stark beeinflusst.

Kupfer wurde rund 10.000 Jahre vor Christus entdeckt. Begonnen hat der Kupferabbau auf der Insel Zypern, woher auch der Name Kupfer abgeleitet ist. Die hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit machen das rötliche Metall zu einem heute stark nachgefragten Rohstoff. Kupfer dient als Baumaterial, in der Elektrotechnik und in der Industrie wird es verwendet. Die ältesten Goldminen entstanden etwa 4.000 vor Christus. Gold steht für Vermögensspeicherung, Werterhalt und Investitionsgut.

Bezüglich Bergbau und Verarbeitung besitzen Gold und Kupfer einige Gemeinsamkeiten. Erz wird zerkleinert, gemahlen und durch verschiedene Trennverfahren geschickt. Die Bedeutung der beiden Metalle ist in verschiedenen Branchen groß. Heute ist Kupfer das Metall, das den Übergang der Menschheit zu einer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft schafft. Ob Elektroautos, die Energiewende oder die künstliche Intelligenz, Kupfer wird verbaut. Oft findet sich Kupfer zusammen mit Gold, Silber, Eisen oder Antimon in Erzadern.

Ein Unternehmen, das über Gold und Antimon in seinem Projekt verfügt, ist Southern Cross Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ -. Dessen Flaggschiffprojekt Sunday Creek nahe Melbourne, Australien beherbergt neben Gold diesen bedeutenden Legierungsbestandteil. Außergewöhnlich gute Bohrergebnisse liegen vor.

Während Gold in der Erdkruste relativ selten ist, gibt es Kupfervorkommen in vielen Regionen weltweit. Gold ist übrigens vermutlich durch das Zusammentreffen von Neutronensternen entstanden, stammt also aus dem All. Aber es existieren auch noch andere Theorien. Sicher ist, dass Gold derzeit für bereits Investierte erfreulich im Preis gestiegen ist. Und seien wir gespannt, wie weit die Reise beim Goldpreis noch geht.

Gold und Kupfer besitzt zum Beispiel GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – in seinen Projekten in Nord- und Südamerika. Auch verfügt das gut aufgestellte Unternehmen über Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold Corp.

