Uran könnte knapp werden

Weltweit werden neue Kernkraftwerke gebaut und geplant. Damit steigt die Nachfrage nach Uran.

Stand Januar 2025 plant China 36 neue Atomkraftwerke, Russland 14 und Indien 12. Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren ist Atomkraft ein sauberes und zuverlässiges Mittel. Gerade wurde in Kanada die Baugenehmigung für den ersten kleinen modularen Reaktor (SMR) erteilt, geplant sind vier Stück. Der Minister für Energie und Bergbau von Ontario sprach von einem historischen Meilenstein für Ontario und ganz Kanada. Der modulare Reaktor wird der erste seiner Art innerhalb der sieben größten westlichen Industrienationen sein.

Ontario kann dann mit zuverlässiger, emissionsfreier und erschwinglicher Energie versorgt werden. Wie lange die Uranvorräte der Welt noch reichen werden, da gibt es verschiedene Meinungen. Einer Uran-Studie zufolge, die auf Daten der Konferenz der OECD erstellt wurde, könnten Uranvorkommen bis etwa 2070 ausgebeutet sein. Man ging dabei von einem Förderpreis von 80 bis 130 US-Dollar je Pfund aus. Ist der Preis höher und geht man von möglichen neuen Funden aus, dann können es auch 100 Jahr mehr sein. Auch die Internationale Atomenergiebehörde sieht aktuell die 2080er Jahre als Zeitpunkt der Erschöpfung der Uranreserven an, vor allem, wenn der Bedarf an Kernenergie weiter so schnell wächst. So steht es in der neuesten Ausgabe des „Roten Buches“, das sich mit Uranressourcen, -Produktion und Nachfrage beschäftigt.

Und die weltweit identifizierten gewinnbaren Uranressourcen beliefen sich zum 1. Januar 2023 auf 7.934.500 Tonnen. Seit 2021 haben sich die Uran-Spotpreise auch deutlich verteuert. Es sei zwar genügend Uran vorhanden, um den Bedarf bis 2050 und darüber hinaus zu decken, aber dafür müssten erhebliche Investitionen im Bergbaubereich erfolgen. Anleger können mit Urangesellschaften wie Premier American Uranium oder Uranium Energy auf den steigenden Uranpreis setzen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Die ISR-Uranprojekte liegen in den USA, weitere Projekte befinden sich in Kanada. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von fast 50 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Uran generieren.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – besitzt Uranliegenschaften in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

