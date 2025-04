Kupfer, das neue Gold

Ohne Kupfer läuft in vielen industriellen Bereichen nichts und es ist das Metall der modernen Welt.

Haltbarkeit, Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit machen das rötliche Metall zum unverzichtbaren Bestandteil in elektrischen Systemen, erneuerbaren Energietechnologien und in der Elektromobilität. Auch die wachsenden Bereiche Rechenzentren und künstliche Intelligenz werden den Kupferbedarf weiter ankurbeln. China ist als sehr großer Kupferverbraucher ein wichtiger Player. Wenn wirtschaftliche Maßnahmen zur Stimulierung des Wachstums seitens China greifen, sollte dies zusätzlich die Kupfernachfrage anheizen und Kupfer aus dem Schatten von Gold holen. Jedenfalls folgt der Kupferbedarf der Entwicklung des Automarktes. So soll laut Prognosen der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybridautos auf 72 Prozent ansteigen.

Ein Elektroauto enthält drei- bis viermal so viel Kupfer als ein herkömmliches Fahrzeug. Besteht doch schon der Lithium-Ionen-Akkumulator zu etwa 18 Prozent aus Kupfer. Und neue Komponenten wie Elektromotor oder Antriebsenergiespeicher sorgen für zusätzlichen Kupferbedarf. Wurden weltweit vor 15 Jahren rund 19,2 Millionen Tonnen Kupfer nachgefragt, so waren es 2024 bereits ungefähr 27,15 Millionen Tonnen. Auf der Angebotsseite sorgen sinkende Erzqualitäten und politische Unsicherheiten in bedeutenden Förderländern wie Peru oder Chile für eine Verknappung. Daher wird Kupfer auch als das neue Gold oder das neue Öl bezeichnet. Daraus können sich lukrative Investmentchancen in Zusammenhang mit dem Schlüsselrohstoff für die Zukunft ergeben.

Unsicherheiten wie Zölle, Abhängigkeiten von Importen haben bereits zu vermehrten Lieferungen in die USA geführt. Zwar ist der Kupferpreis kürzlich aufgrund der Zölle-Ankündigung und der damit verbundenen Konjunktursorgen gefallen, ebenso wie andere Industriemetalle auch, aber (noch) ist Kupfer auf der Liste der Ausnahmen. Ob es bei dem Metall noch zu Zöllen kommt, bleibt abzuwarten. Sollte China aufgrund der bereits bestehenden Zölle weniger Kupfer produzieren, wäre dies wiederum gut für die preisliche Entwicklung und damit auch für Unternehmen wie Mogotes Metals oder Meridian Mining.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte in Chile und Argentinien im aussichtsreichen Bezirk Vicuña. Besonders hervorzuheben ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Tagebauprojekt Cabaçal besitzt eine sehr gute vorläufige wirtschaftliche Bewertung, beste Infrastruktur und eine saubere Stromversorgung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

