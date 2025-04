Energiewende und Kampf gegen Hunger erfordern Rohstoffe

Zu den größten Herausforderungen heute zählen der Hunger auf der Welt und die Anstrengungen gegen den Klimawandel.

Erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge sind wachsende Bereiche. Dabei unverzichtbar ist die Speicherung von Energie, effiziente und langlebige Batterien sind daher notwendig, denn ohne sie funktionieren moderne Technologien nicht. Ob Smartphones, andere tragbare Geräte, Elektrofahrzeuge oder erneuerbare Energiesysteme, sie alle sind auf Batterien angewiesen. Und so wird allgemein mit einem zunehmenden Bedarf von Batteriemetallen gerechnet. Ein zentrales Metall in der Batterieproduktion, besonders in Lithium-Ionen-Batterien ist Kobalt. Es sorgt für Energiedichte und Stabilität in den Batterien. Ähnlich ist Nickel in Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Ionen-Batterien für Energiedichte und Lebensdauer verantwortlich. Der Nickel- und auch der Kobaltabbau können erhebliche Umweltauswirkungen haben, man denke nur an den Kongo, wo zudem ethische Probleme herrschen. Nachhaltige Abbaumethoden stehen daher im Fokus.

Eine weitere Herausforderung, vor der die Welt steht, ist die Ernährung der wachsenden Erdenbevölkerung. Die landwirtschaftliche Produktivität muss gesteigert werden, denn die Anbauflächen nehmen ab. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und Dürrezeiten nehmen zu. Die Steigerung der Produktion in der Landwirtschaft gelingt nur unter Zuhilfenahme von Düngern. Essenziell ist dafür Kalidünger. Stickstoff, Phosphor und Kalium sind die drei Hauptnährstoffe, die die Pflanzen benötigen. Besonders mit Kalium werden der Ertrag und die Qualität von landwirtschaftlichen Kulturen stark verbessert.

