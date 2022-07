Energiewende und Rohstoffe

Der Megatrend Energiewende wird den Bedarf an Rohstoffen massiv beeinflussen.

Um Klimaneutralität zu erreichen, ist die Dekarbonisierung (Reduzierung von Kohlenstoffdioxidemissionen) eines der wichtigsten Themen. Kohlenstoffarme Energiequellen sind gefragt besonders in den Bereichen Verkehr, Stromerzeugung und Industrie. Nachhaltigkeit ist dabei ein Handlungsprinzip, das für die Chance auf Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit notwendig ist. Diese Herausforderung ist eine große Aufgabe sowohl für Staaten als auch für Unternehmen. Dies alles erfordert einen steigenden Einsatz von bestimmten Rohstoffen. Erneuerbare Energiequellen wie Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft und Biomasse werden vorangetrieben. Fahrzeuge mit Batterie- oder Wasserstoffantrieb erfordern Rohstoffe wie etwa Lithium, Kobalt oder Kupfer.

Prognostiziert wird bis zum Jahr 2050 eine Verzwanzigfachung der Solarkapazitäten, Windkraft soll um das elffache steigen. Die Stromerzeugung soll sich auf das Zweieinhalbfache vergrößern, wobei rund 90 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen soll. Man rechnet, dass dabei 70 Prozent von der Windkraft und der Sonnenenergie stammen. Für den Rest setzt man vor allem auf Atomenergie. Die Europäische Kommission hat dafür die REPowerEU-Strategie auf den Plan gebracht, um den Übergang zu sauberer Energie massiv zu beschleunigen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Lithium-Ionen-Batterien und die damit verbundenen neuen Technologien.

Hier macht sich Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=y-psHEHOpG8 – einen Namen, denn das Unternehmen stellt Hochleistungsbatterien der Zukunft her. Li-Metal besitzt eine Anodenproduktionsanlage in New York und eine Metallproduktionsanlage in Ontario.

Bei der Stromproduktion ist die Atomkraft mit dabei, damit Urangesellschaften wie beispielsweise IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=SWBW0UIhk3Y -. Mit aussichtsreichen Uranprojekten im Athabasca Becken in Saskatchewan und einem ausgezeichneten Management ist die Gesellschaft bestens aufgestellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

