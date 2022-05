Gold und Silber als Anlage gefragt

Die Gold- und Silberverkäufe der Perth Mint zeigen die Richtung auf.

Im April verkaufte die Perth Mint fast 81.000 Feinunzen Gold sowie gut 2.110 Unzen Silber in geprägter Produktform. Die Verkaufszahlen für den April waren stabil, es war sogar ein kleiner Anstieg zu verzeichnen. Der solide April zeigt, dass australische Anlagemünzen und Barren auf dem internationalen Markt gefragt sind. Besonders die limitierten Drachenmünzen im Barrenformat waren stark gefragt. Die Gesamtgoldbestände in der Lagerstätte The Perth Mini sind im April um 0,12 Prozent gestiegen, wobei Silber ebenfalls im positiven Bereich lag. Anhaltende Zuflüsse verzeichnete auch der ETF Perth Mint Gold. So erreichten die Gesamtgoldbestände erstmals die Marke von 260.000 Unzen, damit ein neues Allzeithoch.

Damit bei den Goldbarren Herkunft, Verwahrungskette und Integrität sicher sind, das Gold echt und aus verantwortungsvollen und nachhaltigen Quellen stammt, wurde ein Goldbarrenintegritätsprogramm ins Leben gerufen. Dies von der London Bullion Market Association und dem World Gold Council. Am Ende soll die globale Lieferkette von Goldbarren effektiv digitalisiert sein (Gold Bar Integrity Program). Bei den Goldmünzen gibt es eine mit einer spannenden Geschichte. Es handelt sich um die teuerste und wertvollste Goldmünze der Welt, die amerikanische „Double Eagle“ von 1933. Ihr Wert beläuft sich auf 7,59 Millionen US-Dollar und sie wurde 2002 bei Sotheby’s in London versteigert. Dieses 20-Dollar-Goldstück hatte eine fast 70 Jahre dauernde Odyssee hinter sich, bevor es zur Versteigerung kam. Geprägt wurde sie während der Zeit des kalifornischen Goldrausches. Wer sich dafür interessiert, kann dies gerne nachlesen. Für Investoren sind mehr die Goldgesellschaften, bei denen Projekte, Management, Finanzen überzeugen von Interesse.

Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – verfügt in Mexiko über das aussichtsreiche Panuco-Projekt, das mit sehr guten Bohrergebnissen überzeugt.

Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=mSglY78jtDw – besitzt 100 Prozent der Anteile an drei Edelmetallprojekten (zweimal Gold, einmal Silber) im südlichen British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

