Gold und Silber schützen

Noch haben Gold und Silber nicht mit steigenden Preisen auf die aktuelle Gemengelage reagiert.

Viele Rohstoffpreise sind gestiegen. Beim Gold und beim Silber scheint die Devise zu sein abzuwarten. Anscheinend haben sich der Gold- und Silberpreis von den Preisen anderer Rohstoffe etwas abgekoppelt. Das muss nicht unbedingt verwundern, ist Gold doch das Krisenmetall und Industrierohstoffe Konjunkturgewinner. Aber irgendwann wird eine Aufholjagd starten, denn die höheren Rohstoffpreise treiben auch die Inflation an. Die Preise der Edelmetalle scheinen so gar nicht angemessen. Schließlich ist die weltweite Geldpolitik mit gewaltigen Problemen behaftet. Da die Preise für die zwei Edelmetalle momentan eher niedrig sind, sollte ein kluger Anleger investiert bleiben beziehungsweise wer noch nicht investiert ist, sollte darüber nachdenken.

Liegt nämlich ein Wert, so wie etwa Gold, gerade nicht preislich auf der Überholspur, so kann mit kleinerem Kapital die Chance auf eine günstige Inflationsabsicherung oder, wenn gewollt, auch Gewinne deutlich erhöht werden. Bei den Edelmetallaktien ist es so, dass diese zwar vermehrt werden können. Der Markt limitiert dies jedoch über die Kursfindung. Die Notenbanken müssen sich nicht so direkt dem Markt stellen und vermehren ihr Geld relativ einfach. Die Aktien von Edelmetallunternehmen erfreuen sich daher immer größerer Beliebtheit. Manche sehen Gold als Anlagemöglichkeit für Pessimisten an. Die letzten Jahre hatten neue Höchststände beim Goldpreis hervorgebracht, heute scheint er in einer Seitwärtsbewegung gefangen zu sein. Doch dies wird sich ändern. Denn überschuldete Wirtschafts- und Finanzsysteme zeigten in der Vergangenheit auf, wie die Folgen sind. Ob nun Pessimist, der ein kollabierendes Geld- und Finanzsystem voraussieht, oder kein Pessimist, der auf die viele Jahre alte Werterhaltungsfunktion des Goldes blickt, eine Investition in Goldminenaktien gehört für risikobewusste Anleger als Beimischung in ein auf Rendite abgestelltes Portfolio.

Da könnte man an Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Jyn9Pzia35w – denken. Für das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Panuco-Projekt in Mexiko wird es Anfang 2022 eine Mineralressourcenschätzung geben.

In Ontario und Quebec arbeitet Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=MdRaDrg_1MQ . Besondere Beachtung verdient der Newman-Todd-Komplex.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

