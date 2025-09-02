Gold und Silber sind so teuer wie nie, verschiedene Faktoren wirken

Geopolitische, fiskalpolitische, geldpolitische und psychologische Faktoren treiben die Preise an.

Silber wird in der Solarbranche, im Schmuckbereich und in vielen weiteren Branchen gebraucht. In den USA befindet sich Silber auf der Liste der kritischen Metalle. Die Lagerbestände sind niedrig, die Nachfrage steigt und die Angebotsengpässe vergrößern sich. Und diese könnten sich noch weiter ausweiten, denn in China gelten seit Jahresanfang neue Exportkontrollen für 2026 und 2027. Denn auch China hat erkannt, dass es ohne ausreichende Silbervorräte schwierig wird für die Industrie. Auch dürfte China gerne seine Vormachtstellung beim Abbau und bei der Verarbeitung kritischer Metalle stärken.

Dazu kommt, dass China rund 50 Prozent des Weltmarktes an Silber verbraucht, aber nur für 15 Prozent der globalen Produktion steht. Und China installiert weltweit die meisten Solarkapazitäten, im ersten Halbjahr 2025 mehr als doppelt so viel wie der Rest der Welt. Aber nicht nur der neue Rekordpreis beim Silber; Gold erfreut ebenfalls die Anleger. Hier spielt auch die Psychologie mit. Gold gilt als sicherer Hafen, hilft gegen Verlustangst, wenn die Inflation umgeht. Und globale Ereignisse, zunehmende Spannungen auf der Welt und Zeiten wirtschaftlicher Schwäche erhöhen die Anziehungskraft des Goldes.

Ein Punkt, der den Goldpreis antreibt, ist sicher auch die Unabhängigkeit der Fed, die in Gefahr zu sein scheint. Die Glaubwürdigkeit der US-Geldpolitik steht damit auf dem Spiel. Und so kaufen Zentralbanken Gold, auch wenn der Preis hoch ist, um sich vom US-Dollar unabhängiger zu machen. Dies sehen auch die Investoren und tun es den Zentralbanken gleich.

Blue Moon Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Beide kommen bestens voran. In Nussir wird gerade ein unterirdischer Zugang geschaffen. Dann gibt es noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten enthält. Die Regierung in Alaska unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

