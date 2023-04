Gold und Silber sollte man haben

Sparer haben es noch immer schwer. Investments in Edelmetalle oder Edelmetallunternehmen sind eine gute Option.

Mehrere Leitzinserhöhungen haben deutliche Spuren hinterlassen, zumindest wenn es um die Zinsen geht, die Kunden bei Banken zahlen müssen. Bei Tagesgeldkonten gehen immer noch viele Bankkunden leer aus, da noch viele Banken gar keine oder nur sehr wenig Zinsen zahlen. Es ist also nur eine kleine Abkehr von den Nullzinsen erkennbar. Besser haben es da meist Neukunden, weil sie oft höhere Zinsen als Bestandskunden bekommen. Aber auch die Zinsen, wenn man sie denn bekommt, helfen nicht gegen die Inflation. Diese lag im Februar im Euroraum um 8,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Zwei-Prozent-Ziel der EZB ist also noch weit entfernt. Dass das Geld durch die hohe Inflation immer weniger wert wird, ist also eine Tatsache. Auch wenn Investitionen in Aktien mit einem höheren Risiko verbunden sind, so versprechen sie doch höhere Renditen.

Nicht nur Gold- auch Silberunternehmen sollten in die engere Wahl gezogen werden. Jüngst hat sich das Silver Institute zum Silber geäußert. Silber nicht nur als physische Anlage, als bedeutendes Industriemetall, nein, Silber war auf der Pariser Modewoche ein wichtiges Accessoire. Für 2023 geht das Silver Institute von einer gesunden Silberschmucknachfrage aus. Silber wird vermehrt auch von Jüngeren gekauft. Im vergangenen Jahr machte die Schmucknachfrage zirka 29 Prozent des weltweiten Silbermarktes aus. Aktuell hat sich der Silberpreis erholt.

Wer auf Unternehmen mit Silber in den Projekten spekuliert, sollte sich zum Beispiel Tier One Silver – https://www.commodity-tv.com/play/silver-special-supply-and-demand-out-of-balance/ – anschauen. In Peru liegt das Hauptprojekt Curibaya, das mit sehr guten Bohrergebnissen punkten kann.

Wer mehr zu Goldinvestments tendiert, wirft einen Blick auf Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ -. Drei Projekte in Nicaragua gehören zum Portfolio der Gesellschaft. Aktuell steht Condor Gold in Verkaufsverhandlungen für seine Vermögenswerte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Raus aus der Matrix?! Bewusstsein im Wandel