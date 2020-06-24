Gold und Silber wertvoll wie nie – gut für Tocvan Ventures

Bei den historisch hohen Gold- und Silberpreisen stehen Unternehmen wie Tocvan Ventures mit aussichtsreichen Projekten in hervorragenden Jurisdiktionen im Fokus

Verschiedene Faktoren müssen zusammenkommen, damit ein Edelmetallunternehmen Erfolge für sich und die Anleger verbuchen kann. Bei Tocvan (ISIN: CA88900N1050; WKN: A2PE64) stehen die Zeichen gut.

Das Vorzeigeprojekt Gran Pilar enthält Gold und Silber und befindet sich in Sonora, Mexikos größter Gold- und Kupferproduktionsregion. Das Projekt glänzt mit einer vollständig genehmigten zehnjährigen Pilotmine, Kapazität 50.000 Tonnen für die Haufenlaugung. Die Ausrüstung ist beschafft und einsatzbereit. Intensive Explorationsarbeiten sind im Gange. Gran Pilar ist bestens über Straßen erreichbar, Bergbauexperten sind vor Ort. Mehr als 30.000 Bohrmeter wurden bereits niedergebracht und weitere 30.000 sind genehmigt. Bald wird die Produktion starten. So kann bereits bald ein erster Cashflow generiert werden.

Ein näherer Blick auf das Gran Pilar-Projekt zeigt die schönen Ergebnisse der Untersuchungen. Das Projekt besteht aus zwei Blöcken. Der North-Block ist 13 Quadratkilometer groß und befindet sich zu 100 Prozent unter der Kontrolle von Tocvan. Dort ergaben Oberflächenfunde bis zu 5,6 Gramm Gold und bis zu 1.225 Gramm Silber je Tonne Gestein. Und aktuell verkündete Tocvan erste Bohrergebnisse vom North-Block, der bisher abgesehen von Oberflächenproben ungetestet war. „Diese ersten Bohrlöcher im North Block bestätigen unmittelbar eine neue Silberentdeckung“, so CEO Brodie Sutherland. „Die Kombination aus hochgradigem Silber, starker polymetallischer Unterstützung und hydrothermaler Alteration, wie sie im Lehrbuch beschrieben wird, signalisiert uns, dass wir uns in einem bedeutenden mineralisierten System befinden“, so CEO Brodie Sutherland weiter.

Die ersten fünf gemeldeten Bohrungen zeigen also ein starkes silberreiches polymetallisches System mit hochgradigen Silber-Zonen. Begleitet wird dies von erhöhten Gehalten an Blei, Zink, Antimon und Arsen, also den für produktive epithermale Systeme typischen Hauptindikatorelementen. Die Bohrergebnisse sprechen deutlich für Erweiterungsbohrungen. Da der aussichtsreichste Kern in größerer Tiefe vermutet wird, soll bereits ab Februar ein zweites Bohrgerät auf dem North-Block weitere Erkenntnisse bringen. Tocvan will herausfinden, ob im North Block in der Tiefe ein zusammenhängendes epithermales Gold-Silber-System besteht. Die charakteristischen Voraussetzungen sprechen jedenfalls dafür.

Der South-Block (oder Main-Zone) ist rund fünf Kilometer vom North-Block entfernt und erstreckt sich über acht Quadratkilometer. Tocvan kontrolliert acht Quadratkilometer zu 100 Prozent und einen Quadratkilometer mit einer 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung. Bereits durchgeführte 30.000 Meter Bohrungen ergaben beeindruckende Ergebnisse. So beispielsweise 2,5 Gramm Gold und 73 Gramm Silber je Tonne Gestein über 24,2 Meter oder 41 Gamm Silber über 42,7 Meter einschließlich 136 Gramm Silber je Tonne Gestein über 10,7 Meter. Die Genehmigung für die Pilotmine, die derzeit beim South-Block gebaut wird, umfasst Nebengebäude, Büro und Labor vor Ort sowie einen Haufenlaugungsplatz. Übrigens sind die cash costs (reine operative Kosten) zweier benachbarter Minen mit 1.025 und 1.400 US-Dollar pro Unze Gold erfreulich niedrig – bei einem Goldpreis, der die 5.000 US-Dollar-Marke je Unze überwunden hat und einem Silberpreis, der gerade die 100-US-Dollar-Marke je Unze geknackt hat.

Tocvan setzt auf ein enormes Potenzial zur Ressourcenerweiterung. Die nächsten Schritte sind Explorationsbohrungen zur Erschließung des nicht ausgeschöpften Potenzials im South-Block von Gran Pilar unter Nutzung einer neu gebauten 4,8 km langen Zugangsstraße und der vorbereiteten Bohrplattformen. Dazu kommen gezielte Infill- und Stepout-Bohrungen zur Erweiterung der möglichen Mineralressourcen. Auf weitere Bohrergebnisse darf man gespannt sein. Darüber hinaus besitzt Tocvan zu 100 Prozent das Gold-Silber-Projekt Picacho, welches im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind. Für Anleger, die auf die Chancen von Gran Pilar und die baldige Möglichkeit der Generierung von cashflow setzen, sei der Vollständigkeit halber angemerkt, dass Aktieninvestments immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

