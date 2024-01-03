Aussichtsreiche Silberprojekte – Magma Silver

Silber ist durch seine Preisentwicklung in den Blickpunkt geraten. Damit auch Bergbaugesellschaften mit sehr guten Projekten

Seit Januar ist der Silberpreis um rund 150 Prozent gestiegen, allein im Dezember um etwa 30 Prozent. Damit steigt auch die Attraktivität von Unternehmen wie Magma Silver (ISIN: CA5589221004; WKN: A411DV). Zu 100 Prozent kontrolliert die Gesellschaft das Niñobamba-Projekt in der Region Ayacucho im südöstlichen Peru. Das Projekt birgt sowohl Silber- als auch Goldvorkommen. Magma Silver ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen und legt den Fokus auf den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und den Betrieb von Edelmetallminenprojekten. Bei dem fortgeschrittenen Niñobamba- Projekt steckt eine längere Geschichte dahinter.

Umfangreiche Explorationsarbeiten von Newmont Corporation, AngloGold Ashanti Limited, Bear Creek Mining Corporation und Rio Silver Inc. haben ein signifikantes Ressourcenpotenzial für einen kostengünstigen Tagebau aufgezeigt. Newmont kontrollierte die Zonen Joramina und Randypata, AngloGold die Hauptzone Niñobamba. Newmont konzentrierte sich auf Gold, Bear Creek auf Silber. AngloGold begann im Jahr 2000 mit geologischen Oberflächenuntersuchungen und führte fünf Bohrungen durch. Bear Creek erwarb dann im Jahr 2002 eine Option von AngloGold und führte weitere acht Bohrungen durch.

Rio Silver erwarb das AngloGold-Projekt 2007 von AngloGold und führte umfangreiche Probenahmen durch, wofür insgesamt 4,5 Millionen CAD investiert wurden. Rio Silver erwarb die Zonen Joramina und Randypata von Newmont. Erstmals vereinigte Rio Silver die drei Zonen zu einem zusammenhängenden Projekt mit einer acht Kilometer × zwei Kilometer großen mineralisierten Zone. Newmont investierte 10 Millionen CAD in Joramina und Randypata. Die Newmont-Datenbank umfasst 3.536 Gesteinsproben, 2.988 Kanalproben, geophysikalische Bodenuntersuchungen und Ergebnisse von 7.881 Metern Bohrungen. Newmont führte eine erste Machbarkeitsuntersuchung durch und kam zu dem Schluss, dass ein Minenbetrieb grundsätzlich machbar ist. In einem internen Bericht aus dem Jahr 2011 kam Newmont zu dem Schluss, dass die Zonen Joramina und Randypata auf Basis eines Goldpreises von 1.200 US-Dollar pro Unze und eines Silberpreises von 20 US-Dollar pro Unze langfristig eine wirtschaftlich rentable, mittelgroße Gold- und Silbermine darstellen würden. Insgesamt haben diese Unternehmen mehr als 14,5 Millionen CAD investiert. Starke historische Bohr- und Kanalprobenahmeergebnisse von AngloGold, Bear Creek, Rio Silver und Newmont liegen bereits vor und deuten auf flache, breite und hochgradige Silber-Gold-Zonen für einen kostengünstigen Tagebau hin.

Im Januar 2025 erwarb Magma Silver von Rio Silver eine 100%ige Option auf das gesamte Grundstück einschließlich aller Daten zu günstigen Konditionen. In diesem Jahr schloss Magma Silver die Probenahme in den Lagerstätten Joramina und Randypata ab und erhielt die Bohrgenehmigung für Joramina. Für das erste Quartal 2026 plant Magma Silver ein zweiphasiges Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 4.000 Metern. Ziel des Programms ist unter anderem die umfassende Überprüfung und Bestätigung der bisherigen Bohrergebnisse von Newmont. Konkret sind für 2026 geologische Kartierungen, Schürfgräben, Gesteinsprobenahmen und ein Bohrprogramm in der Lagerstätte Joramina geplant. Magma Silver hat für diese Arbeiten eine Million US-Dollar budgetiert. Ziel ist die Definition einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für Joramina. Parallel dazu arbeitet Magma Silver an der Erlangung von Bohrgenehmigungen für die Hauptzone Niñobamba. Die Arbeitsprogramme und Bohrungen sind vollständig finanziert.

Drei vielversprechende Silber- und Goldvorkommen in einem bergbaufreundlichen Land mit exzellenter Infrastruktur, kombiniert mit stark steigenden Gold- und Silberpreisen, dies macht Magma Silver so attraktiv. Zudem ist ein erfahrenes Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in Peru im Einsatz. Das Unternehmen pflegt zudem enge Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften, die den Bergbau unterstützen.

Silber und Gold haben unbestreitbare Rekordhöhen erreicht. Krisen, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten haben die Preise in die Höhe getrieben – und diese Faktoren halten an. Spannungen verschärfen sich eher noch, das Vertrauen in haushaltspolitische Entscheidungen ist gesunken und die globale Verschuldung steigt weiter an, wodurch sichere Anlagen wie Silber und Gold glänzen. Käufe der Zentralbanken sowie starke ETF-Zuflüsse waren ebenfalls wichtige Treiber. Allgemein gehen Analysten davon aus, dass die von vielen Ländern angestrebte Entdollarisierung die Notenbanken auch in Zukunft zum Kauf von Gold anregen wird. Edelmetalle als sichere Anlage haben daher einen massiven Boom erlebt.

Silber befindet sich seit Jahren im Defizit, ist zu rund 60 Prozent ein gefragtes Industriemetall. In der wachsenden Solarindustrie kann Silber bisher nicht ersetzt werden, denn es ist das Metall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit und extrem guter Lichtreflexion. Vieles spricht also für einen weiteren Siegeszug von Gold und Silber. Anleger können daran mit Investments beispielsweise in Magma Silver teilnehmen. Dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko einhergehen, sei der Vollständigkeit halber, noch angemerkt.

