  • Neue Attraktion bei Event-Wunsch: Hüpfburg und Fotobox in OWL ab sofort mieten!

    Ein Event ob Firmenfeier, Hochzeit oder Geburtstag planen und passende Attraktionen bei Event-Wunsch.de mieten.

    BildHüllhorst, den 1. Januar – Event-Wunsch, bekanntes Unternehmen in OWL unter der Leitung von Geschäftsführer Christian Wunsch, gibt die Einführung einer neuen Produktlinie bekannt. Zentrales Highlight ist ein interaktiver Fotospiegel, der unvergessliche Momente auf privaten Feiern und gewerblichen Events kreiert. Dieser ist ab sofort auf der firmeneigenen Webseite buchbar.

    Event-Wunsch: Ihr Partner für zuverlässige Eventausstattung

    Event-Wunsch ist in OWL kein unbekannter Name und steht seit Jahren für zuverlässige Eventausstattung und persönlichen Service. Gegründet von Christian Wunsch, spezialisiert sich das Familienunternehmen auf die Vermietung von Hüpfburgen, für Kinder bis 10 Jahre, Fotoboxen, Audio Gästebuch Telefon und Bierzeltgarnituren. Zudem ist weiteres Eventzubehör, das ideal für private Feiern und Firmenevents ist, Teil des Portfolios von Event-Wunsch. Die Kombination aus lokaler Präsenz, Flexibilität und Qualität ist das Erfolgsrezept des Unternehmens. Geprüfte Materialien und eine einfache Handhabung der Produkte sorgen für stressfreie Feiern. Zusätzlich legt Event-Wunsch großen Wert auf den persönlichen Service, von der Buchung bis hin zur Abholung.

    Neue Produktlinie erweitert Angebot von Event-Wunsch

    Die Einführung der neuen Produktlinie stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Event-Wunsch dar. Im Zentrum dieser Expansion steht ein innovativer Fotospiegel, der sowohl auf privaten Feiern als auch auf gewerblichen Events für bleibende Eindrücke sorgt. Mit individuellen Layouts und einer Sofortdruck-Option sind der Kreativität hierbei keine Grenzen gesetzt. Im Laufe des Januars bietet Event-Wunsch attraktive Rabatte an, durch die Kunden nicht nur das neue, breitgefächerte Angebot des Unternehmens kennen lernen, sondern dabei auch Geld sparen können. Christian Wunsch betont: „Die Einführung der neuen Produktlinie ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Es ermöglicht uns, das Angebot für unsere Kunden zu erweitern und stets auf ihre Bedürfnisse einzugehen.“

    Von Hüpfburgen über Fotoboxen bis hin zu Bierzeltgarnituren und Audio Gästebuch Telefon, Candybar bietet Event-Wunsch alles, was für ein gelungenes Event benötigt wird. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Qualität, Sicherheit und einen hervorragenden Kundenservice.

