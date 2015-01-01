  • Natur verstehen und vermitteln: NABU Umweltwerkstatt startet Ausbildung zum Naturführer 2026

    Die NABU Umweltwerkstatt öffnet ab sofort die Anmeldung für die begehrte Ausbildungsreihe „NABU-Naturführer:in“ 2026. Das Programm bietet fundiertes Fachwissen über Artenvielfalt und Ökologie.

    BildWETTERAU / LÜNEBURG – Die Wunder der Natur entdecken und dieses Wissen professionell an andere weitergeben: Die gemeinnützige NABU Umweltwerkstatt öffnet ab sofort die Anmeldung für die begehrte Ausbildungsreihe „NABU-Naturführer:in“ 2026. Das Programm bietet fundiertes Fachwissen über Artenvielfalt und Ökologie. Am 15. Januar lädt die Umweltwerkstatt zu einem unverbindlichen Online-Infoabend ein.

    „Was kann es Schöneres geben, als die Natur in all ihren Facetten zu entdecken? Von den Schmetterlingen auf artenreichen Wiesen bis hin zu den Gesängen der Vögel – die Natur hält unzählige Wunder bereit“, sagt Frank Uwe Pfuhl von der NABU Umweltwerkstatt. Mit seinem Team aus Biologen, Naturpädagoginnen und Landschaftsökologen hat er das Programm für 2026 zusammengestellt, das viele Entdeckungen verspricht.

    Ob Spurenlesen im Schnee, die Bestimmung heimischer Singvögel oder die faszinierende Welt der Pilze: Die Ausbildung zum NABU-Naturführer vermittelt die ökologischen Zusammenhänge unserer Natur praxisnah und fundiert. Das Programm richtet sich sowohl an naturinteressierte Laien als auch an Menschen, die ihr Wissen künftig in Schulen, Vereinen oder bei öffentlichen Führungen weitergeben möchten.

    Flexibles Kurssystem: Wetterau oder Lüneburg
    Für das Jahr 2026 bietet die NABU Umweltwerkstatt drei verschiedene Wege zum Zertifikat an:

    * Reihe „Individuell“ (Wetterau): Start im März mit zwei parallel verlaufenden Kursen. Neben zwei Pflichtmodulen können die Teilnehmenden mit vier Wahl-Modulen aus 18 verschiedenen Wahlthemen – von Waldökologie bis Vogelkunde – ihren individuellen Schwerpunkt setzen.

    * Reihe „Intensiv“ (Lüneburg): Kompakte Vermittlung der Inhalte an drei Block-Wochenenden.

    * Neu in 2026: Spezialkurs „Naturpädagogik“
    Erstmals wird der Zertifikatskurs „Naturpädagogik“ angeboten. Dieser ist gezielt auf die Bedürfnisse von Erzieher:innen, Lehrkräften und Gruppenleitungen zugeschnitten, die den Naturraum professionell in ihren pädagogischen Alltag integrieren möchten.

    Für Interessierte, die sich lediglich punktuell weiterbilden wollen, bietet die Umweltwerkstatt zudem eine „Online-Flatrate“ für Einzelmodule an.

    Einladung zum Online-Infoabend
    Um alle Fragen zu Inhalten, Terminen und Zertifizierung zu klären, findet am 15. Januar 2026 um 19 Uhr ein kostenloser Online-Informationsabend statt. Eine Anmeldung hierfür ist über die Webseite möglich. Für alle, die den Termin verpassen, wird die Aufzeichnung im Anschluss online zur Verfügung gestellt.

    Weitere Informationen zur Ausbildungsreihe sind auf der Webseite www.NABU-Naturfuehrer.de verfügbar. Dort können sich Interessierte auch für die Infoveranstaltung anmelden (Direktlink zur Anmeldung: https://t1p.de/kpj89). Anfragen und Anmeldungen sind ebenfalls per E-Mail an info@NABU-Umweltwerkstatt.de oder telefonisch unter 06034-6119 möglich.

    Kontakt:

    NABU Umweltwerkstatt

    Wirtsgasse 1, 61194 Niddatal

    Telefon: 06034-6119

    Bildunterschrift (1) – (3): Artenkenntnisse und Naturerlebnisse werden im Rahmen der Naturführer:innen-Ausbildung vermittelt. Dazu werden verschiedene Lebensräume wie Wälder, Obstwiesen und Flusslandschaften besucht.

    Foto (1): NABU/Jesse Shindo

    Foto (2): NABU/Dietmar Wäß

    Foto (3): NABU/Frank Uwe Pfuhl

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    NABU Umweltwerkstatt gGmbH
    Herr Frank Uwe Pfuhl
    Wirtsgasse 1
    61194 Niddatal
    Deutschland

    fon ..: 01703088470
    web ..: https://www.nabu-naturfuehrer.de
    email : pfuhl@umweltwerkstatt-wetterau.de

    Die NABU Umweltwerkstatt gGmbH ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung des Naturschutzbund Deutschland (NABU) mit Sitz im Wetteraukreis (Hessen). Sie wird überwiegend ehrenamtlich getragen. Gesellschafter sind der NABU Landesverband Hessen und der NABU Kreisverband Wetterau. Die Bildungsangebote werden bundesweit ausgeschrieben und richten sich allgemein an ein naturkundlich interessiertes Publikum.
    Für die Ausrichtung der NABU-Naturführerausbildung bestehen Kooperationen mit dem NABU Kreisverband Lüneburg und dem NABU Landesverband Baden-Württemberg.
    Die NABU Umweltwerkstatt ist ein staatlich anerkannter, zertifizierter Bildungsträger.

    Pressekontakt:

    NABU Umweltwerkstatt gGmbH
    Herr Frank Uwe Pfuhl
    Wirtsgasse 1
    61194 Niddatal

    fon ..: 0491703088470
    email : pfuhl@umweltwerkstatt-wetterau.de


