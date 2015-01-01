  • So gelingt der Kampf gegen die schwindende Motivation im Januar – Oliver Jacob zum National Quitters Day

    Am National Quitters Day (9.1.2026) geben viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze auf. Coach Oliver M. Jacob zeigt, warum Motivation nicht reicht – und welche drei Säulen Vorsätze nachhaltig machen.

    BildAm 9. Januar 2026, dem sogenannten National Quitters Day, werden viele Menschen in Deutschland und weltweit ihre Neujahrsvorsätze aufgeben.

    Dieser Tag fällt traditionell auf den zweiten Freitag des neuen Jahres und markiert den Zeitpunkt, an dem laut statistischen Erhebungen die Motivation der meisten Menschen nachlässt. Die Fitness-App Strava hat in den letzten Jahren Daten gesammelt, die zeigen, dass Nutzer ihre Aktivitätsziele oft zu diesem Zeitpunkt aufgeben.

    Die Gründe für das Scheitern sind vielfältig. Laut einer Studie von Statista aus dem Jahr 2025 scheitern etwa 40 % der Deutschen bereits innerhalb des ersten Monats an ihren Vorsätzen. Während 31 % ihre Ziele ein Jahr lang durchhalten, kapitulieren 36 % nach einigen Monaten.

    Oliver M. Jacob, Coach für nachhaltige Gesundheit mit Sitz in Essen, erklärt: „Motivation hilft zwar, nützt aber nichts.“ Dies deutet darauf hin, dass es mehr als nur anfänglichen Enthusiasmus braucht, um langfristige Veränderungen zu erreichen.

    Jedes Jahr wieder stehen die guten Vorsätze einer besseren Ernährung oder mehr Sport ganz oben auf der Liste der Deutschen. Eine tiefere Analyse der Daten legt nahe, dass viele Menschen ihre Ziele zu hoch ansetzen oder sich nicht ausreichend auf die strukturellen Veränderungen vorbereiten, die für das Erreichen dieser Vorsätze notwendig sind.

    Der National Quitters Day bietet daher nicht nur einen Einblick in das kollektive Verhalten, sondern auch in die Herausforderungen, die mit der Zielsetzung verbunden sind.

    Neben dem National Quitters Day gibt es am 17. Januar den sogenannten Wirf-die-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag, der den Druck von vielen Menschen nehmen soll, die sich von ihren unerreichbaren Zielen erdrückt fühlen.

    Der „Motivations-Falle“ zu entkommen bedarf es letztlich laut Oliver M. Jacob nur 3 Säulen, die die Neujahrsvorsätze tragen:

    Erkennen des wahren inneren Antriebs, eine inhaltlich realistische und alltagstaugliche Struktur sowie die Schaffung eines erfolgstreibenden Umfelds.

    Bei Auseinandersetzung mit diesen drei Aspekten gelingt jedes Neujahrsvorhaben nachhaltig und mit Freude.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Oliver Jacob
    Herr Oliver Jacob
    Roßstr. 11
    45359 Essen
    Deutschland

    fon ..: 01728561163
    web ..: https://www.oliverjacob-training.com
    email : office@oliverjacob-training.com

    Oliver M. Jacob ist seit 2020 Coach für nachhaltige Gesundheit, Leistungssteigerung und Transformation, ehem. HR-Manger, Public Speaker und lebt in Essen. Er beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die Menschen und Unternehmen bei der Umsetzung langfristiger Ziele haben. Sein Fokus liegt auf der Schaffung realistischer und nachhaltiger Lebensgewohnheiten, die sich an den Alltag der Menschen anpassen.

    Pressekontakt:

    Oliver Jacob
    Herr Oliver Jacob
    Roßstr. 11
    45359 Essen

    fon ..: 01728561163
    email : office@oliverjacob-training.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Oliver M. Jacob als einer der TOP 111 Public Speaker 2025 geehrt
      Essener ausgezeichnet. Top 111 - Award für Oliver M. Jacob als Inspiration für Selbstführung und den täglichen Umgang mit Veränderung in Zeiten von KI und Digitalisierung...

    2. Neujahrsgrüße aus Hamburg: Olivier Jacob blickt auf ein Jahr der Gemeinschaft und des Wachstums zurück
      Neujahrsbotschaft 2026: Olivier Jacob (MyQuests) blickt auf ein Jahr voller Werte, Sport und Erfolg zurück und teilt eine optimistische Vision für die Zukunft in Hamburg....

    3. Schwindende Goldreserven
      Weltweit gehen die bekannten Goldreserven zurück. Besonders die großen Goldminenunternehmen leiden darunter, aber es gibt auch Ausnahmen....

    4. Was ist Motivation?
      Motivation ist ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit Leistung und Erfolg verwendet wird....

    5. Coach Oliver Banerjee: Zielgruppendefinition ist essenziell für den erfolgreichen Vertrieb
      Ist die Zielgruppe für eine Dienstleistung oder ein Produkt nicht bekannt, kann es zu falschen Entscheidungen und somit zu gravierenden Auswirkungen auf die weitere Unternehmensentwicklung kommen....

    6. Coach Oliver Banerjee: Führungskräfte brauchen einen professionellen und persönlichen Stil
      Führungskräfte sind Vorbild Lehrperson und Orientierungshilfe. Durch gezielte Coachings und Seminare können sie ihre Kompetenzen noch stärker entwickeln. Das hilft auch dem Vertrieb....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.