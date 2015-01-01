So gelingt der Kampf gegen die schwindende Motivation im Januar – Oliver Jacob zum National Quitters Day

Am National Quitters Day (9.1.2026) geben viele Menschen ihre Neujahrsvorsätze auf. Coach Oliver M. Jacob zeigt, warum Motivation nicht reicht – und welche drei Säulen Vorsätze nachhaltig machen.

Am 9. Januar 2026, dem sogenannten National Quitters Day, werden viele Menschen in Deutschland und weltweit ihre Neujahrsvorsätze aufgeben.

Dieser Tag fällt traditionell auf den zweiten Freitag des neuen Jahres und markiert den Zeitpunkt, an dem laut statistischen Erhebungen die Motivation der meisten Menschen nachlässt. Die Fitness-App Strava hat in den letzten Jahren Daten gesammelt, die zeigen, dass Nutzer ihre Aktivitätsziele oft zu diesem Zeitpunkt aufgeben.

Die Gründe für das Scheitern sind vielfältig. Laut einer Studie von Statista aus dem Jahr 2025 scheitern etwa 40 % der Deutschen bereits innerhalb des ersten Monats an ihren Vorsätzen. Während 31 % ihre Ziele ein Jahr lang durchhalten, kapitulieren 36 % nach einigen Monaten.

Oliver M. Jacob, Coach für nachhaltige Gesundheit mit Sitz in Essen, erklärt: „Motivation hilft zwar, nützt aber nichts.“ Dies deutet darauf hin, dass es mehr als nur anfänglichen Enthusiasmus braucht, um langfristige Veränderungen zu erreichen.

Jedes Jahr wieder stehen die guten Vorsätze einer besseren Ernährung oder mehr Sport ganz oben auf der Liste der Deutschen. Eine tiefere Analyse der Daten legt nahe, dass viele Menschen ihre Ziele zu hoch ansetzen oder sich nicht ausreichend auf die strukturellen Veränderungen vorbereiten, die für das Erreichen dieser Vorsätze notwendig sind.

Der National Quitters Day bietet daher nicht nur einen Einblick in das kollektive Verhalten, sondern auch in die Herausforderungen, die mit der Zielsetzung verbunden sind.

Neben dem National Quitters Day gibt es am 17. Januar den sogenannten Wirf-die-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag, der den Druck von vielen Menschen nehmen soll, die sich von ihren unerreichbaren Zielen erdrückt fühlen.

Der „Motivations-Falle“ zu entkommen bedarf es letztlich laut Oliver M. Jacob nur 3 Säulen, die die Neujahrsvorsätze tragen:

Erkennen des wahren inneren Antriebs, eine inhaltlich realistische und alltagstaugliche Struktur sowie die Schaffung eines erfolgstreibenden Umfelds.

Bei Auseinandersetzung mit diesen drei Aspekten gelingt jedes Neujahrsvorhaben nachhaltig und mit Freude.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliver Jacob

Herr Oliver Jacob

Roßstr. 11

45359 Essen

Deutschland

fon ..: 01728561163

web ..: https://www.oliverjacob-training.com

email : office@oliverjacob-training.com

Oliver M. Jacob ist seit 2020 Coach für nachhaltige Gesundheit, Leistungssteigerung und Transformation, ehem. HR-Manger, Public Speaker und lebt in Essen. Er beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die Menschen und Unternehmen bei der Umsetzung langfristiger Ziele haben. Sein Fokus liegt auf der Schaffung realistischer und nachhaltiger Lebensgewohnheiten, die sich an den Alltag der Menschen anpassen.

Pressekontakt:

Oliver Jacob

Herr Oliver Jacob

Roßstr. 11

45359 Essen

fon ..: 01728561163

email : office@oliverjacob-training.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aussichtsreiche Silberprojekte – Magma Silver Risikomanagement bei Immobilieninvestments: Stresstests machen Portfolios krisenfest