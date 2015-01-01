Rechtssichere Live-in-Betreuung: Warum klare Arbeitsverhältnisse Familien und Betreuungskräfte schützen

Die Nachfrage nach 24-Stunden-Betreuung zu Hause wächst. Rechtssichere Modelle der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft sind daher wichtiger denn je.

Für viele Familien ist die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft die einzige realistische Alternative zum Pflegeheim, wenn Senioren permanent Unterstützung im Alltag benötigen. Doch die Bezeichnung „24-Stunden-Betreuung“ ist rechtlich missverständlich. „Eine einzelne Betreuungskraft kann nicht rund um die Uhr arbeiten. Wer rechtssichere Live-in-Betreuung möchte, braucht klare Arbeitszeiten, transparente Verträge und Modelle, die mit Arbeitszeit- und Sozialversicherungsrecht in Einklang stehen“, betont Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Die SHD arbeitet mit rechtssicheren Strukturen und steht Familien bei allen Fragen rund um die Gestaltung der Live-in-Betreuung zur Seite.

Die aktuelle Diskussion in Politik und Fachgremien zeigt, dass es bei der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft bislang viele Grauzonen gibt. Scheinselbstständigkeit, unklare Zuständigkeiten und fehlende Dokumentation können im Ernstfall zu erheblichen Nachforderungen und Bußgeldern führen. „Wer eine Betreuungskraft dauerhaft im eigenen Haushalt einbindet, Aufgaben zuweist und ständige Anwesenheit erwartet, schafft faktisch ein Arbeitsverhältnis – unabhängig davon, wie der Vertrag überschrieben ist. Deshalb achten wir darauf, dass unsere Modelle den rechtlichen Vorgaben entsprechen und Familien nicht in eine Haftungsfalle geraten“, erklärt Stefan Lux.

Rechtssichere Live-in-Betreuung bedeutet in der Praxis vor allem eines: Verantwortung ernst nehmen. Dazu gehören klare Vereinbarungen zu Arbeitszeiten und Ruhephasen, eine saubere Trennung zwischen betreuenden und pflegerischen Tätigkeiten und die Einbindung von ambulanten Pflegediensten dort, wo Behandlungspflege erforderlich ist. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund unterstützt Familien dabei, diese Struktur aufzubauen – von der Beratung über die Auswahl der Betreuungskraft bis zur laufenden Begleitung während des Einsatzes. So entsteht eine Form der 24-Stunden-Betreuung, die sich am Alltag der Senioren orientiert, aber gleichzeitig die Rechte der Betreuungskräfte wahrt.

„Gerade weil es um die intimsten Bereiche des Lebens geht, dürfen wir Rechtsfragen nicht ausblenden. Wer sich für eine Live-in-Betreuung entscheidet, übernimmt Verantwortung – für den betreuungsbedürftigen Menschen, für die Betreuungskraft und auch für sich selbst. Rechtssicherheit ist in diesem Bereich Ausdruck von Respekt“, so Stefan Lux. Die SHD orientiert sich dabei an den aktuellen Empfehlungen von Bundesministerien und Fachverbänden, die eine stärkere Regulierung und Qualitätskontrolle des Marktes fordern. Ziel ist ein transparentes, faires System der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, in dem alle Beteiligten verlässlich planen können.

Für Familien bedeutet das: Sie können sich auf eine stabile Seniorenbetreuung zu Hause verlassen, ohne unbewusst rechtliche Risiken einzugehen. „Wer auf geprüfte und etablierte Anbieter setzt, stellt sicher, dass die 24-Stunden-Betreuung nicht nur menschlich, sondern auch juristisch auf einem soliden Fundament steht. Das ist die Basis dafür, dass dieses wichtige Versorgungsmodell dauerhaft Bestand hat“, fasst Stefan Lux zusammen.

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als „Leuchtturm“ für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

