Gold- und Silberpreise – wie ist der Stand?

Nachdem der Gold- und der Silberpreis zu Anfang des Jahres phänomenal nach oben ausgebrochen sind, war eine Korrektur unumgänglich.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.02.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin

Der starke Preisanstieg der Edelmetalle ist schwer erklärbar. Ein Grund ist sicherlich der schleichende Vertrauensverlust in die Fiat-Währungen. Aber auch Gewinnmitnahmen haben sicher zum Preisverlust beigetragen. Dann war da noch die Ankündigung des neuen Fed-Chefs, Kevin Warsh. Er gilt als kritisch gegenüber einer expansiven Geldpolitik, war aber eigentlich schon länger als maßgeblicher Kandidat im Gespräch. Allein im Januar ging der Goldpreis rund 30 Prozent nach oben, Silber sogar noch mehr. Dass diese Anstiege überzogen waren und daher eine Korrektur die Folge sein musste, ist insofern nicht verwunderlich.

Andererseits scheinen geopolitische Unsicherheiten zu bleiben. Insgesamt könnte es sowohl bei Gold als auch bei Silber zu einer gesteigerten Volatilität kommen. Der Vertrauensverlust in die Fiat-Währungen und die gleichzeitige Hinwendung zu Gold und Silber als sichere Häfen ist kein neuer, sondern ein schleichender Prozess. Das Einfrieren von Geldern als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ließ aufhorchen. Zentralbanken wandten sich dem Gold zu.

Gold steht nun mal für Sicherheit und dies schon seit sehr langer Zeit. Gold hat seine Rolle als sicherer Hafen schon des Öfteren bewiesen. Auch die hohen Staatsschulden vieler Länder und die unberechenbare US-Politik spricht für das Gold. Wegen der hohen Staatsschulden dürften die Realrenditen eher nach unten gehen, sei es durch niedrigere Zinsen, wie von Trump gewünscht, oder durch eine höhere Inflation, was wohl kommen wird. Solch extremen Preisanstiege wie in der letzten Zeit werden sich wohl kaum wiederholen. Jedoch bleibt Gold der sichere Hafen und der Silbermarkt befindet sich im Defizit, wobei die Industrie einen sehr großen Silberbedarf hat. Auf Gold und Silber oder die diesbezüglichen Bergbauunternehmen zu setzen, sollte also auch in Zukunft eine gute Idee sein.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek), das (EAC) Umweltverträglichkeitszertifikat wurde gerade verliehen. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

