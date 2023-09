Gold vom Großhändler

Der US-amerikanische Cash-and Carry-Großhändler Costco erregte nun Aufsehen mit dem Verkauf von Goldbarren.

Hierzulande wäre es mit einem seltsamen Gefühl verbunden bei einem Discounter oder Großhändler Gold zu kaufen. Costco besitzt knapp 600 Filialen, vorrangig in den USA. Bekannt für Schnäppchenpreise, verkaufte Costco nun Goldbarren, eine Unze schwer. Und sie gingen für rund 1.900 US-Dollar weg wie warme Semmeln. Beschränkt auf zwei Stück pro Kunde, sind die Barren innerhalb weniger Stunden immer ausverkauft gewesen. Verfügbar waren sie online und nur für Costco-Mitglieder, was pro Jahr 60 beziehungsweise 120 US-Dollar kostet. Die Ein-Unzen-Barren aus 24-karätigem Gold stammen von der südafrikanischen Rand-Raffinerie und vom Schweizer Lieferanten PAMP Suisse. Versicherter Versand über UPS ist im Preis mitinbegriffen. Kein Wunder, wenn man sich die Entwicklung des Goldpreises über Jahre und Jahrzehnte anschaut. Schließlich ist allein in den letzten fünf Jahren Gold um gut 55 Prozent im Wert gestiegen.

Die Goldbarren-Aktion von Costco war wohl ziemlich werbewirksam für das Unternehmen. Auch im Sortiment gibt es beispielsweise ein Notfall-Essensvorbereitungsset mit 150 Portionen. Zum Thema Vorsorgen für Notzeiten passen die Goldbarren jedenfalls. Je mehr das Vertrauen in den US-Dollar schwindet, desto mehr dürfte der sichere Hafen Gold an Ansehen und Popularität gewinnen. Zudem ist die Inflation immer noch hoch und es zeichnen sich Probleme auf dem Markt für Gewerbeimmobilien ab. Gold und auch Silber bieten nun mal einen sicheren Vermögenswert und dies erkennen immer mehr Menschen. Sieht man sich bei den Goldunternehmen um, so gefallen Fury Gold Mines und Tudor Gold.

