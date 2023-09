Silber ist Wertspeicher, Zahlungsmittel und Industriemetall

In vielen Anwendungen kann Silber aufgrund seiner besonderen Eigenschaften nicht ersetzt werden.

Silber ist unentbehrlich in der Industrie, denn andere Metalle sind weniger effizient oder teurer. Das Silberangebot und das Material aus dem Recycling werden nicht mehr. Dabei gibt es immer mehr Innovationen und moderne Anwendungen, die Silber brauchen. In elektrischen Schaltkreisen, in Sonnenkollektoren, in der Raumfahrt, in Katalysatoren und in der Medizin, und dies sind nur Beispiele wird Silber verbaut. Münzen, Schmuck und Gebrauchsgegenstände sowie Spiegel oder Lötlegierungen enthalten das Edelmetall. Die häufigste Form von Silber ist übrigens Sterlingsilber, das zu 92,5 Prozent aus reinem Silber besteht. Seine Herkunft ist England und es wird dort seit dem 13. Jahrhundert hergestellt. Sterlingsilber wird für Silberbestecke und für Silberschmuck verwendet.

Dem Silberschmuck werden weitere Metalle hinzugefügt, damit die Haltbarkeit erhöht werden kann. Sicher jedem bekannt ist das 999 Feinsilber, das für Münzen und Barren genutzt wird. Silbermünzen und -barren sind eine schöne Alternative zum Gold. Es gibt auch mexikanisches Silber (95 Prozent Silber) oder Britannia-Silber (95,8 Prozent Silber). Das in der Industrie verwendete Silber wird in der Regel heute noch nicht recycelt und ist damit zum Großteil für eine weitere Nutzung verloren.

Es gab bereits große Preisanstiege beim Silber in früheren Jahren, etwa 1980 oder 2011 (knapp 50 US-Dollar je Unze). Zwischen September 2022 und September 2023 ist der Silberpreis um fast 24 Prozent nach oben gegangen. Höhere Preise sind möglich vor allem im Hinblick auf die zunehmende industrielle Nutzung des Edelmetalls. Zu den gut aufgestellten Unternehmen mit Silber im Boden zählen Vizsla Silver und Discovery Silver.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – arbeitet an der früher produzierenden Gold- und Silbermine Panuco in Mexiko.

Das Codero-Projekt von Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – liegt ebenfalls in Mexiko und es gehört zu den größten unerschlossenen Silberreserven weltweit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

