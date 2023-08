Gold weltweit beliebt – auch in Pakistan

Die Börse in Pakistan möchte den physischen Goldhandel sowie den legalen Import einführen.

Sinn und Zweck ist die Dokumentation und die Regulierung beim Kauf und Verkauf von Gold, so die Pakistan Mercantile Exchange (PMEX). Nun verhandeln die Regierung und die PMEX, die einzige Terminbörse des Landes miteinander. Beteiligt sind auch die Pakistan Gems and Jewellery Traders and Exporters Association, die Securities and Exchange Commission of Pakistan und die State Bank of Pakistan. Ein offizieller Goldmarkt wird also nun gewünscht, nachdem Pakistan nach offiziellen Angaben kein Gold importiert. Dennoch gäbe es einen Goldverbrauch von 150 bis 200 Tonnen pro Jahr und dies trotz einem Importverbot. Da kommt das Gold wohl auf illegalen Wegen ins Land, denn Bedarf ist da. Ein organisierter Goldmarkt soll so entstehen und die PMEX soll alles Gold importieren, dann an Juweliere und Einzelhändler weiterverkaufen.

Pakistan hofft mit einem organisierten Goldmarkt und großen Goldreserven auf dem internationalen Parkett mehr Finanzkraft zu erhalten. Geplant sind unter anderem goldgedeckte Anleihen. Die größten Probleme mit Goldschmuggel hat übrigens Indien. Gold genießt in Indien eine sehr hohe Wertschätzung, jedoch sind die Importzölle hoch. Rund 25.000 Tonnen Gold sollen die indischen Privathaushalte besitzen. Das Gold stammt dabei meist aus dem arabischen, asiatischen oder chinesischen Raum. Der Goldschmuggel nimmt dabei oft bizarre Formen an. Hierzulande sind Goldinvestments kein Problem. Bei den Goldunternehmen gefallen zum Beispiel OceanaGold und Victoria Gold.

OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ – ist ein erfolgreicher Goldproduzent mit Minen in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA.

Auch Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – produziert (seit 2019) Gold. Die Tagebau-Goldmine liegt im Yukon.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

