Goldabbau damals und heute

Heute setzen Goldminengesellschaften auf ökologische, soziale und Governance-Aspekte. Früher war dies anders.

Gerade erst wurden 2.200 Jahre alte Fußfesseln in einer altägyptischen Goldmine, in der Ghozza-Mine entdeckt. Die Ghozza-Mine war vor etwa 250 bis 200 vor Christus in Betrieb. Es gab dort auch ein Dorf mit Straßen und Wohngebieten. Bewachte Schlafsäle wurden dort nicht gefunden, jedoch in anderen altägyptischen Minen. Ebenso fand man ähnliche Fesseln bereits öfters im Mittelmeerraum. Die Arbeiter in den Minen waren einst bezahlte Arbeiter, aber eben auch oft Sklaven. Der Goldabbau forderte also erhebliche menschliche Kosten, gewöhnliche Kriminelle sowie Kriegsgefangene schufteten in den Minen. Mit dem Gold wurden dann oft Feldzüge finanziert.

Heute achten Bergbaubetriebe auf die Umwelt, auf soziale Aspekte, Nachhaltigkeit, Menschenwürde und die betroffenen indigenen Völker. Gibt es negative Auswirkungen auf die Umwelt oder Gemeinschaften, so streben die Bergbaubetreiber danach dies zu minimieren, zu mildern oder auszugleichen. Auch saubere Prozesse und eine Rekultivierung stehen auf dem Programm.

Eine dieser Goldminengesellschaften, die sich in diesen Bereichen besonders engagiert, ist Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ -. Dabei handelt es sich um einen mittelgroßen, erfolgreichen Goldproduzenten, der in Nord-, Mittel- und Südamerika agiert und Wert auf Schutz und Erhaltung der Wasserressourcen und Sicherheit für die Mitarbeiter legt. Letztes Jahr konnte Calibre Mining eine Rekordmenge von mehr als 240.000 Unzen Gold produzieren. Aktuell haben Calibre Mining und Equinox Gold einen Plan zum Zusammenschluss verkündet.

Auf dem Weg ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden, ist Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -. Im Blickpunkt stehen das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA. Das Ziel ist es, eine sichere, sozial und umwelttechnisch und nachhaltige Mine zu schaffen. Denn Erfolg wird an der Goldproduktion und am umwelt- und sozialverträglichen Verhalten gemessen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

