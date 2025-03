Jetzt könnte Bewegung in den Silberpreis kommen

Silber wird zu mehr als 50 Prozent von der Industrie nachgefragt. Der Silberpreis hat gerade ein Vier-Monats-Hoch erreicht.

In industriellen Anwendungen wie Elektronik, Medizin, Solarenergie, Elektromobilität, Batterien oder KI-Rechenzentren wird vermehrt Silber verbaut. Nicht nur Gold, auch Silber profitiert preislich von wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten. Gleichzeitig ist auch der US-Dollar aufgrund Rezessionsängsten in den USA gefallen, was sich günstig auf den Silberpreis auswirkt. Als Antwort auf die US-amerikanischen Zölle und Zollandrohungen, hat Kanada Zölle auch auf Silber in Höhe von 25 Prozent in Aussicht gestellt. Die USA müssen nun mehr Silber aus London einführen. Entsteht ein Silber-Engpass in London, wird das vermutlich die Silberpreise weiter erhöhen. Ein Rekordtiefstand in London ist bereits eingetreten. Rund 70 Prozent des von den USA importierten Silbers kommt aus Kanada und Mexiko und der Silberbedarf in den USA steigt an. Übrigens, wer sich für Silbermünzen interessiert, dem gefällt wohl die größte Silber-Ahornblatt-Anlagemünze, die die Royal Canadian Mint vor kurzem herausgegeben hat. Sie wiegt zehn Kilogramm und ist aus 999er Silber, Reinheit 99,99 Prozent. Geprägt wurden 299 Stück.

Die Prognosen für den Silberpreis im Jahr 2025 bewegen sich zwischen 32 und 40 US-Dollar je Feinunze. Aus langfristiger Sicht werden aufgrund der starken industriellen Nachfrage sogar dreistellige Preise genannt. Der Silbermarkt wird wohl auch dieses Jahr unterversorgt sein. Und die Zentralbank Chinas kauft neben Gold auch Silber, zuletzt sogar größere Mengen. Für Charttechniker ist die 35-US-Dollar-Marke beim Silberpreis eine wichtige Hürde, die öfters als starker Widerstand wirkte. Sollte das Edelmetall nun diese Hürde überwinden, könnte der Weg für deutlich höhere Silberpreise geebnet sein. Unternehmen wie Discovery Silver oder Fortuna Mining sollte dies freuen.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko. Das Cordero-Projekt gehört zu den weltweit größten Silberressourcen. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft Newmonts Porcupine-Mine, setzt damit auch auf Gold.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – produziert erfolgreich Gold und Silber (2024 eine Rekordmenge von fast 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber) in seinen fünf aktiven Minen in Westafrika und Lateinamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

